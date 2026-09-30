Обстріл Запорізької області: Росія завдала 686 ударів за добу

Наслідки російського обстрілу. Фото: Федоров/Telegram

Упродовж доби російські війська завдали по Запорізькій області 686 ударів із використанням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Внаслідок атак зафіксовано пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів, однак цивільні жителі не постраждали.

Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони Запорізької області, передає Новини.LIVE.

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Росіяни атакували область авіацією та дронами

Російські війська здійснили 22 авіаційні удари по населених пунктах області. Серед них — Миролюбівка, Новомиколаївка, Одарівка, Зелений Гай, Зарічне, Таврійське, Магдалинівка, Оріхів, Зірниця, Нове Запоріжжя, Різдвянка, Лісне, Микільське, Сонячне, Васинівка, Новосолошине, Преображенка та Червоний Яр.

Ще 530 атак припали на область із застосуванням БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Безпілотники били по Запоріжжю та населених пунктах Запорізького, Пологівського і Василівського районів.

Прифронтові населені пункти зазнали артилерійських ударів

По Оріхову, Новоандріївці та Косівцевому російські війська п'ять разів застосували РСЗВ.

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Ще 129 ударів припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Преображенку та інші населені пункти.

Унаслідок обстрілів надійшло 44 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти неділі, 27 вересня, росіяни завдали удару селищам Комишуваха і Новотаврійське Запорізької області. Троє людей загинули, а ще четверо — зазнали поранень. Є пошкодження житлової інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали про те, що російські війська продовжують використовувати FPV-дрони для атак на цивільних та тих, хто працює на прифронтових територіях. Безпілотники на оптоволокні можуть долітати до Запоріжжя та залітати на територію міста. Відстань від Запоріжжя до лінії бойового зіткнення становить близько 25 кілометрів.