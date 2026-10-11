Трамп хочет назвать один из океанов в свою честь

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан. Среди возможных названий он назвал "Океан Трампа" и "Океан Америк". Американский лидер заявил, что хотел бы, чтобы к окончанию его президентства у США был собственный океан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post.

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Как Трамп предложил назвать океан

Во время митинга в Кларксвилле, штат Теннесси, 10 октября Дональд Трамп заявил, что США нужен не только океан, но и большая река.

"У нас уже есть залив. У нас есть прекрасное озеро. А теперь кто-то сказал: вам нужна река. Нам нужна река. Нам нужен океан", — сказал глава Белого дома.

Он предложил назвать один из океанов "Океаном Трампа" или "Океаном Америк". Это предложение Трамп озвучил под смех и аплодисменты присутствующих.

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"Думаю, прежде чем я уйду, у нас должен появиться свой океан. И нам нужна большая река", — добавил лидер.

В то же время Трамп отметил, что не планирует переименовывать реки Гудзон и Миссисипи.

Какие географические объекты Трамп уже переименовал

В январе 2025 года Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на Американский залив. В августе 2026 года он также подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка для использования в американской системе географических названий.

Решение относительно озера Онтарио было принято на фоне обострения торгового спора между США и Канадой. В то же время американский указ не обязывает Канаду использовать новое название.

Администрация Трампа использует новые названия в официальных американских документах, а частные онлайн-картографические сервисы в целом согласились их применять.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп поддержал критику Нобелевского комитета в связи с присуждением премии мира бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей. Американский адвокат Дэвид Шон, пост которого перепостил президент США в Truth Social, обвинил её во враждебном отношении к США и Израилю. Шон также заявил, что комитет обесценил престиж премии, и перечислил достижения Трампа, которые, по его мнению, заслуживают этой награды.

Новини.LIVE также писали, что новую линию электропередачи между Молдовой и Румынией назовут Trump Liberty Line — "Линия свободы Трампа". Правительство США полностью профинансирует проект стоимостью 130 млн долларов. Линия напряжением 400 кВ протяженностью около 190 км должна укрепить энергетическую безопасность Молдовы и расширить её возможности для обмена электроэнергией с Европой.