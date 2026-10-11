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Головна Новини дня Океан Трампа: лідер США хоче назвати один з океанів своїм ім'ям

Океан Трампа: лідер США хоче назвати один з океанів своїм ім'ям

Ua ru
11 жовтня 2026 13:40
Трамп хоче назвати один з океанів на свою честь
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати Атлантичний або Тихий океан. Серед можливих назв він назвав "Океан Трампа" та "Океан Америк". Американський лідер заявив, що хотів би, аби до завершення його президентства США мали власний океан.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The Washington Post.

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Як Трамп запропонував назвати океан

Під час мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі, 10 жовтня Дональд Трамп заявив, що США потрібен не лише океан, а й велика річка.

"У нас уже є затока. У нас є прекрасне озеро. А тепер хтось сказав: вам потрібна річка. Нам потрібна річка. Нам потрібен океан", — сказав глава Білого дому.

Він запропонував назвати один з океанів "Океаном Трампа" або "Океаном Америк". Цю пропозицію Трамп озвучив під сміх та оплески присутніх.

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"Думаю, перш ніж я піду, у нас повинен з’явитися свій океан. І нам потрібна велика річка", — додав лідер.

Водночас Трамп зазначив, що не планує перейменовувати річки Гудзон і Міссісіпі.

Які географічні об’єкти Трамп уже перейменував

У січні 2025 року Трамп розпорядився змінити назву Мексиканської затоки на Американську затоку. У серпні 2026 року він також підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка для використання в американській системі географічних назв.

Рішення щодо озера Онтаріо ухвалили на тлі загострення торгівельної суперечки між США та Канадою. Водночас американський указ не зобов’язує Канаду використовувати нову назву.

Адміністрація Трампа використовує нові назви в офіційних американських документах, а приватні онлайн-картографічні сервіси загалом погодилися їх застосовувати.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп підтримав критику Нобелівського комітету через присудження премії миру колишній Верховній комісарці ООН з прав людини Наві Піллей. Американський адвокат Девід Шон, допис якого репостнув президент США у Truth Social, звинуватив її у ворожому ставленні до США та Ізраїлю. Шон також заявив, що комітет знецінив престиж премії, і перелічив досягнення Трампа, які, на його думку, заслуговують на цю нагороду.

Новини.LIVE також писали, що нову лінію електропередачі між Молдовою та Румунією назвуть Trump Liberty Line — "Лінія свободи Трампа". Уряд США повністю профінансує проєкт вартістю 130 млн доларів. Лінія напругою 400 кВ завдовжки близько 190 км має посилити енергетичну безпеку Молдови та розширити її можливості для обміну електроенергією з Європою.

США Дональд Трамп океан Атлантичний океан Тихий океан Америка
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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