ЛЕП між Молдовою та Румунією назвуть на честь Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Нову високовольтну лінію електропередачі між Молдовою та Румунією назвуть Trump Liberty Line, що дослівно перекладається як "Лінія свободи Трампа". Проєкт вартістю 130 млн доларів профінансує уряд США. ЛЕП напругою 400 кВ з’єднає Страшени та Гутина́ш і матиме загальну довжину 190 км.

Про це повідомили у посольстві США в Молдові, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як назвуть нову ЛЕП

Посольство США у Кишиневі підтвердило створення робочої групи для будівництва транскордонної лінії електропередачі Страшени—Гутина́ш, яку назвали "Лінія свободи Трампа".

Last week marked an important step forward for Moldova’s energy future as the Ministry of Energy, Moldelectrica, Black & Veatch, and the U.S. Embassy Chisinau launched the Strășeni–Gutinaș 'Trump Liberty Line' working group.

Backed by a $130 million U.S. government investment,… pic.twitter.com/TrwupX8aTR — U.S. Embassy Chisinau (@USembMoldova) October 5, 2026

До робочої групи увійшли представники Міністерства енергетики Молдови, молдовського оператора електромереж Moldelectrica та посольства США.

Читайте також:

Проєкт має посилити енергетичну безпеку Молдови та розширити її можливості для отримання електроенергії з європейського ринку.

США виділили на проєкт 130 млн доларів

Уряд США повністю профінансує будівництво лінії через грант на 130 млн доларів.

Проєкт передбачає будівництво лінії напругою 400 кВ. Її загальна довжина становитиме близько 190 км. Приблизно 70 км проходитимуть територією Молдови, ще 120 км — територією Румунії.

Очікується, що нова лінія збільшить можливості Молдови з імпорту та експорту електроенергії, а також посилить її підключення до європейської енергосистеми.

Раніше Новини.LIVE писали, що 5 жовтня на кордоні Молдови та України призупинили роботу пункту пропуску Паланка—Маяки—Удобне. Це сталося після падіння снаряда поблизу пункту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час масованої російської атаки на Одеську область вранці 3 жовтня п'ять безпілотників залетіли у повітряний простір Молдови. У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, після яких поліція знайшла уламки дронів.