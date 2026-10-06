Линию электропередачи между Молдовой и Румынией назовут в честь Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новую высоковольтную линию электропередачи между Молдовой и Румынией назовут Trump Liberty Line, что дословно переводится как "Линия свободы Трампа". Проект стоимостью 130 млн долларов профинансирует правительство США. ЛЭП напряжением 400 кВ соединит Страшени и Гутинаш и будет иметь общую длину 190 км.

Об этом сообщили в посольстве США в Молдове, сообщает Новини.LIVE.

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Как назовут новую ЛЭП

Посольство США в Кишиневе подтвердило создание рабочей группы для строительства трансграничной линии электропередачи Страшени—Гутинаш, которую назвали "Линия свободы Трампа".

На прошлой неделе был сделан важный шаг вперед в энергетическом будущем Молдовы: Министерство энергетики, «Молэлектрика», Black & Veatch и Посольство США в Кишиневе создали рабочую группу по проекту «Линия свободы Трампа» Страшени–Гутинаш.

При поддержке инвестиций правительства США в размере 130 миллионов долларов… pic.twitter.com/TrwupX8aTR — Посольство США в Кишиневе (@USembMoldova) 5 октября 2026 г.

В рабочую группу вошли представители Министерства энергетики Молдовы, молдавского оператора электросетей Moldelectrica и посольства США.

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Проект призван укрепить энергетическую безопасность Молдовы и расширить её возможности по получению электроэнергии с европейского рынка.

США выделили на проект 130 млн долларов

Правительство США полностью профинансирует строительство линии за счет гранта в размере 130 млн долларов.

Проект предусматривает строительство линии напряжением 400 кВ. Ее общая протяженность составит около 190 км. Примерно 70 км будут проходить по территории Молдовы, еще 120 км — по территории Румынии.

Ожидается, что новая линия расширит возможности Молдовы по импорту и экспорту электроэнергии, а также укрепит её подключениек европейской энергосистеме.

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