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Главная Новости дня Линию электропередачи между Молдовой и Румынией назовут в честь Трампа

Линию электропередачи между Молдовой и Румынией назовут в честь Трампа

Ua ru
6 октября 2026 20:24
Линию электропередачи между Молдовой и Румынией назовут в честь Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новую высоковольтную линию электропередачи между Молдовой и Румынией назовут Trump Liberty Line, что дословно переводится как "Линия свободы Трампа". Проект стоимостью 130 млн долларов профинансирует правительство США. ЛЭП напряжением 400 кВ соединит Страшени и Гутинаш и будет иметь общую длину 190 км.

Об этом сообщили в посольстве США в Молдове, сообщает Новини.LIVE.

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Как назовут новую ЛЭП

Посольство США в Кишиневе подтвердило создание рабочей группы для строительства трансграничной линии электропередачи Страшени—Гутинаш, которую назвали "Линия свободы Трампа".

В рабочую группу вошли представители Министерства энергетики Молдовы, молдавского оператора электросетей Moldelectrica и посольства США.

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Проект призван укрепить энергетическую безопасность Молдовы и расширить её возможности по получению электроэнергии с европейского рынка.

США выделили на проект 130 млн долларов

Правительство США полностью профинансирует строительство линии за счет гранта в размере 130 млн долларов.

Проект предусматривает строительство линии напряжением 400 кВ. Ее общая протяженность составит около 190 км. Примерно 70 км будут проходить по территории Молдовы, еще 120 км — по территории Румынии.

Ожидается, что новая линия расширит возможности Молдовы по импорту и экспорту электроэнергии, а также укрепит её подключениек европейской энергосистеме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 октября на границе Молдовы и Украины приостановили работу пункта пропуска Паланка—Маяки—Удобное. Это произошло после падения снаряда вблизи пункта.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время массированной российской атаки на Одесскую область утром 3 октября пять беспилотников залетели в воздушное пространство Молдовы. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, после которых полиция обнаружила обломки дронов.

США Молдова Дональд Трамп Румыния электросети
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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