Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow ОГП не нашел доказательств фейковых инвалидностей у прокуроров arrow

ОГП не нашел доказательств фейковых инвалидностей у прокуроров

31 декабря 2024 10:47
Анастасия Постоенко - Редактор
Офис Генпрокурора не подтвердил фейковые инвалидности прокуроров в Хмельницком
Офис Генерального прокурора. Фото: Слідство.Інфо
Анастасия Постоенко - Редактор

Офис Генерального прокурора (ОГП) не выявил доказательств неправомерного получения инвалидностей 67 прокурорами Хмельницкой прокуратуры. Таким образом, нет оснований для того, чтобы уволить прокуроров с их мест должности.

Такие выводы были сделаны в ответ на запрос Центра противодействия коррупции после служебного расследования.

Читайте также:

Прокурорам не удалось доказать, что справки об инвалидности у прокуроров были фейковыми

инвалидность прокуроры
Ответ ОГП по запросу журналистов. Фото: скриншот

Ситуация привлекла внимание общественности в ноябре, когда журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию о подозрительном количестве инвалидностей среди хмельницких прокуроров.

Это в свою очередь произошло на фоне обысков у руководителя местной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, во время которых у нее дома нашли более 6 миллионов долларов.

ОГП в своем заключении отметил, что "из-за ограниченности средств служебного расследования" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть факт использования прокурорами служебных полномочий для получения инвалидностей. По результатам расследования, которое было завершено 13 декабря, выводы были переданы в Государственное бюро расследований (ГБР), ведущее уголовное производство по этому делу.

ЦПК также спросил, были ли прокуроры привлечены к ответственности или уволены по итогам расследования. Ответ на этот вопрос ОГП не предоставила, но по предварительным заявлениям очевидно, что без подтверждения подделки инвалидностей увольнение прокуроров невозможно.

Таким образом, все 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры остаются на своих должностях. Они смогут выполнять свои обязанности до завершения расследования, которое может продолжаться годами, или до вынесения судебного решения.

Напомним, в октябре в медиа распространилась информация, что скандальный главный врач МСЭК в Хмельницкой области якобы помогал прокурорам также оформлять фиктивные справки об инвалидности, за что они ее якобы "защищали".

На скандал впоследствии отреагировали в Хмельницкой прокуратуре. Там добавили, что инвалидность 48 из 225 прокуроров.

Впоследствии нардеп Алексей Гончаренко сообщил, сколько в Украине в целом прокуроров имеют статус личности с инвалидностью.

скандал Офис генерального прокурора инвалидность прокуроры справка МСЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:03 Редкий героизм – как украинские энергетики работают на войне

11:48 Весенняя температура — погода в первый день нового года

11:39 Месяц в укрытиях – сколько раз в Одессе объявляли тревогу

11:35 ССО Украины заняли населенный пункт в Курской области России

11:34 Есть ответ — когда инвестировать в облигации, чтобы был доход

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

11:24 Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

11:23 В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде

11:20 Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

11:17 Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

11:13 Метеозависимым приготовиться — Землю накрыла магнитная буря

12:03 Редкий героизм – как украинские энергетики работают на войне

11:48 Весенняя температура — погода в первый день нового года

11:39 Месяц в укрытиях – сколько раз в Одессе объявляли тревогу

11:35 ССО Украины заняли населенный пункт в Курской области России

11:34 Есть ответ — когда инвестировать в облигации, чтобы был доход

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

11:24 Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

11:23 В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде

11:20 Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

11:17 Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

11:13 Метеозависимым приготовиться — Землю накрыла магнитная буря

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия