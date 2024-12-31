Офис Генпрокурора не подтвердил фейковые инвалидности прокуроров в Хмельницком

Офис Генерального прокурора. Фото: Слідство.Інфо

Офис Генерального прокурора (ОГП) не выявил доказательств неправомерного получения инвалидностей 67 прокурорами Хмельницкой прокуратуры. Таким образом, нет оснований для того, чтобы уволить прокуроров с их мест должности.

Такие выводы были сделаны в ответ на запрос Центра противодействия коррупции после служебного расследования.

Читайте также:

Прокурорам не удалось доказать, что справки об инвалидности у прокуроров были фейковыми

Ответ ОГП по запросу журналистов. Фото: скриншот

Ситуация привлекла внимание общественности в ноябре, когда журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию о подозрительном количестве инвалидностей среди хмельницких прокуроров.

Это в свою очередь произошло на фоне обысков у руководителя местной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, во время которых у нее дома нашли более 6 миллионов долларов.

ОГП в своем заключении отметил, что "из-за ограниченности средств служебного расследования" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть факт использования прокурорами служебных полномочий для получения инвалидностей. По результатам расследования, которое было завершено 13 декабря, выводы были переданы в Государственное бюро расследований (ГБР), ведущее уголовное производство по этому делу.

ЦПК также спросил, были ли прокуроры привлечены к ответственности или уволены по итогам расследования. Ответ на этот вопрос ОГП не предоставила, но по предварительным заявлениям очевидно, что без подтверждения подделки инвалидностей увольнение прокуроров невозможно.

Таким образом, все 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры остаются на своих должностях. Они смогут выполнять свои обязанности до завершения расследования, которое может продолжаться годами, или до вынесения судебного решения.

Напомним, в октябре в медиа распространилась информация, что скандальный главный врач МСЭК в Хмельницкой области якобы помогал прокурорам также оформлять фиктивные справки об инвалидности, за что они ее якобы "защищали".

На скандал впоследствии отреагировали в Хмельницкой прокуратуре. Там добавили, что инвалидность 48 из 225 прокуроров.

Впоследствии нардеп Алексей Гончаренко сообщил, сколько в Украине в целом прокуроров имеют статус личности с инвалидностью.