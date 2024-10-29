Война в Украине — в ВСУ отреагировали на проведение Саммита мира в Индии

Андрей Ильенко в рядах батальона "Свобода". Фото: Ильенко

Индия придерживается нейтральной позиции в войне России против Украины. Не следует переоценивать миротворческие инициативы подобных стран.

Об этом сообщил офицер батальона "Свобода" бригады НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко в эфире КИЕВ24.

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По мнению Ильенко, переоценивать миротворческие позиции Индии не стоит, ведь она занимает нейтральную позицию в войне России против Украины.

"Я бы не переоценивал миротворческие возможности подобных государств как Индия. Потому что очевидно, в этой войне они не нашей стороне, они занимают нейтральную позицию, но в ситуации, когда есть война и есть агрессор, который эту войну начал, нейтралитет фактически более выгоден все же агрессору", — заявил офицер.

По его словам, судьба российско-украинской войны будет решаться на поле боя, а дипломатические переговоры будут зависеть от ситуации на фронте.

"Не думаю, что стоит ждать от стран как Индия, Китай и других с подобной позицией каких-то прорывных инициатив в плане переговоров или предложений по урегулированию войны", — отметил Ильенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны. По его словам, он может являться посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что План победы не является темой переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.