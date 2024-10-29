Саміт миру — у ЗСУ відреагували на ідею залучити Індію

Андрій Іллєнко у лавах батальйону “Свобода”. Фото: Іллєнко

Індія дотримується нейтральної позиції у війні Росії проти України. Не варто переоцінювати миротворчі ініціативи подібних країн.

Про це повідомив офіцер батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко в ефірі КИЇВ24.

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На думку Іллєнка, переоцінювати миротворчі позиції Індії не варто, адже вона займає нейтральну позицію у війні Росії проти України.

"Я б не переоцінював миротворчі можливості подібних держав як Індія. Тому що очевидно, в цій війні вони не нашій стороні, вони займають нейтральну позицію, але в ситуації коли є війна і є агресор, який цю війну розпочав, нейтралітет фактично є більш вигідний все ж агресору", — заявив офіцер.

За його словами, доля російсько-української війни буде вирішуватися на полі бою, а дипломатичні перемовини залежатимуть від ситуації на фронті.

"Не думаю, що варто чекати від країн як Індія, Китай та інших з подібною позицією якихось проривних ініціатив в плані перемовин чи пропозицій щодо урегулювання війни", — зауважив Іллєнко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги не є темою перемовин з РФ. Також український лідер пояснив зміст п’яти пунктів документа.