Офицер трижды совершал СОЧ — какое наказание избрал для него суд

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

На Полтавщине офицер группы психологического сопровождения трижды совершал СОЧ. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.

Об этом 21 января сообщили в ГБР.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, военный впервые оставил службу в декабре 2024 года. В феврале прошлого года он вернулся в армию, но осенью того же года снова дважды ушел в СОЧ.

Решение суда

За СОЧ в условиях военного положения бойцу назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"СОЧ является грубым нарушением воинской дисциплины, которое в условиях военного положения непосредственно вредит обороноспособности государства и подрывает боеспособность подразделений", — отметили в ГБР.

Напомним, на Полтавщине избрали меру пресечения мужчине, который информировал российские спецслужбы о расположении систем ПВО. В течение 60 дней коллаборационист будет находиться под стражей без права внесения залога.

Также мы сообщали, что в Чернигове солдат дважды самовольно оставлял службу. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.