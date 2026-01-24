Офицер трижды совершал СОЧ — какое наказание избрал для него суд

Офицер трижды убегал со службы — что решил суд
На Полтавщине офицер группы психологического сопровождения трижды совершал СОЧ. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.
Об этом 21 января сообщили в ГБР.
Детали дела
По данным следствия, военный впервые оставил службу в декабре 2024 года. В феврале прошлого года он вернулся в армию, но осенью того же года снова дважды ушел в СОЧ.
Решение суда
За СОЧ в условиях военного положения бойцу назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.
"СОЧ является грубым нарушением воинской дисциплины, которое в условиях военного положения непосредственно вредит обороноспособности государства и подрывает боеспособность подразделений", — отметили в ГБР.
Напомним, на Полтавщине избрали меру пресечения мужчине, который информировал российские спецслужбы о расположении систем ПВО. В течение 60 дней коллаборационист будет находиться под стражей без права внесения залога.
Также мы сообщали, что в Чернигове солдат дважды самовольно оставлял службу. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
