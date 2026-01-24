Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Офіцер тричі тікав зі служби — що вирішив суд

Офіцер тричі тікав зі служби — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 01:03
Офіцер тричі скоював СЗЧ — яке покарання обрав для нього суд
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Полтавщині офіцер групи психологічного супроводу тричі скоював СЗЧ. Найближчі роки він проведе у в'язниці. 

Про це 21 січня повідомили у ДБР.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, військовий уперше залишив службу у грудні 2024 року. У лютому минулого року він повернувся до війська, але восени того ж року знову двічі пішов у СЗЧ.

Рішення суду 

За СЗЧ в умовах воєнного стану бійцю призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

"СЗЧ є грубим порушенням військової дисципліни, яке в умовах воєнного стану безпосередньо шкодить обороноздатності держави та підриває боєздатність підрозділів", — зазначили у ДБР.

Нагадаємо, на Полтавщині обрали запобіжний захід чоловіку, який інформував російські спецслужби про розташування систем ППО. Упродовж 60 днів колаборант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Також ми повідомляли, що в Чернігові солдат двічі самовільно залишав службу. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

суд армія військовослужбовці СЗЧ військова служба судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації