Офіцер тричі скоював СЗЧ — яке покарання обрав для нього суд

На Полтавщині офіцер групи психологічного супроводу тричі скоював СЗЧ. Найближчі роки він проведе у в'язниці.

Про це 21 січня повідомили у ДБР.

Деталі справи

За даними слідства, військовий уперше залишив службу у грудні 2024 року. У лютому минулого року він повернувся до війська, але восени того ж року знову двічі пішов у СЗЧ.

Рішення суду

За СЗЧ в умовах воєнного стану бійцю призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

"СЗЧ є грубим порушенням військової дисципліни, яке в умовах воєнного стану безпосередньо шкодить обороноздатності держави та підриває боєздатність підрозділів", — зазначили у ДБР.

