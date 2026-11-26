Сотрудник СБУ и сотрудники прокуратуры. Фото иллюстративное: t.me/pgo_gov_ua

При содействии прокуроров Офиса генерального прокурора в государственный бюджет было возвращено более 78 миллионов гривен неуплаченных налогов. По версии следствия, директор предприятия закупал комплектующие через связанную иностранную компанию по завышенным ценам, искусственно увеличивая расходы и занижая прибыль для целей налогообложения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Возврат более 78 млн грн в госбюджет

"По данным следствия, в течение 2023–2025 годов директор предприятия закупал комплектующие для производства технической продукции у связанной иностранной компании по ценам, превышающим рыночные. Таким образом он завышал расходы предприятия и занижал прибыль, с которой должен был уплачивать налог", — говорится в сообщении.

Директор не учитывал рыночную стоимость комплектующих при расчете налогов, чем нарушал принцип "вытянутой руки".

В результате этой схемы за три года налогооблагаемая прибыль была занижена почти на 435 млн грн, а бюджет недополучил 78,28 млн грн налога.

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В ходе досудебного расследования директор полностью возместил убытки государству.

Прокуратура подала в суд ходатайство об освобождении директора от уголовной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 212 УК Украины (освобождение лица от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, если оно полностью погасило долг и возместило причиненный ущерб до привлечения к ответственности).

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Алексей Леонов заявил, что законодательное регулирование рынка криптовалют поможет легализовать значительные финансовые потоки и увеличить бюджетные поступления. По его словам, объем этого рынка в Украине достигает 128 млрд долларов.

Также недавно в Украине раскрыли масштабное уклонение от уплаты налогов с использованием сотен подконтрольных фирм. Суд признал виновными трех бухгалтеров, причастных к оформлению фиктивных операций.