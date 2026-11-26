Співробітник СБУ та працівники прокуратури. Фото ілюстративне: t.me/pgo_gov_ua

За сприяння прокурорів Офісу генпрокурорів до державного бюджету повернули понад 78 мільйонів гривень несплачених податків. За версією слідства, директор підприємства купував комплектуючі через пов’язану іноземну компанію за завищеними цінами, штучно збільшуючи витрати та занижуючи прибуток для оподаткування.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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Повернення понад 78 млн грн до держбюджету

"За даними слідства, упродовж 2023-2025 років директор підприємства закуповував комплектуючі для виробництва технічних виробів у пов’язаної іноземної компанії за цінами, вищими за ринкові. Так він збільшував витрати підприємства та зменшував прибуток, з якого мав сплачувати податок", — йдеться у повідомленні.

Директор не враховував ринкову вартість комплектуючих під час розрахунку податків, чим порушував принцип "витягнутої руки".

Внаслідок цієї схеми за три роки оподатковуваний прибуток зменшили майже на 435 млн грн, а бюджет недоотримав 78,28 млн грн податку.

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Під час проведення досудового розслідування директор повністю відшкодував збитки державі.

Прокуратура подала до суду клопотання про звільнення директора від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України (звільнення особи від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, якщо вона повністю погасила борг і відшкодувала завдану шкоду до притягнення до відповідальності).

Як писали Новини.LIVE, народний депутат Олексій Леонов заявив, що законодавче врегулювання ринку криптовалют допоможе легалізувати значні фінансові потоки та збільшити бюджетні надходження. За його словами, обсяг цього ринку в Україні сягає 128 млрд доларів.

Також нещодавно в Україні викрили масштабне ухилення від сплати податків із використанням сотень підконтрольних фірм. Суд визнав винними трьох бухгалтерок, причетних до оформлення фіктивних операцій.