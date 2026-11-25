Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Леонов, Фото: facebook.com/olexey.leonov.od

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Леонов заявив у середу, 25 листопада, що ухвалення закону про регулювання ринку криптовалют в Україні дозволить вивести з тіні значні фінансові потоки та забезпечити додаткові надходження до бюджету. Йдеться про ринок обсягом 128 млрд доларів.

Про це заявив він в ефірі День.LIVE.

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Що змінить закон про криптовалюту в Україні

Олексій Леонов повідомив у прямому ефірі, що наразі криптовалютний ринок в Україні фактично залишається поза належним контролем. Попри це, обсяги операцій з цими активами є значними.

"Загальна сума обігу, обміну й купівлі криптовалюти в нашій країні складає приблизно 128 млрд доларів. Для розуміння: ми 7-ма країна у світі за обігом криптовалюти. Напевно, ми не найбагатша країна у світі, але займаємо 7-ме місце", — зазначив нардеп.

На думку нардепа, врегулювання цієї сфери може забезпечити додаткові надходження до бюджету. За його словами, йдеться про 15 млрд грн. Закон важливий і для міжнародних партнерів України. Через складність відстеження криптовалютних операцій цифрові активи можуть використовуватися для незаконного фінансування, зокрема тероризму.

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"Сьогодні це дає можливість, по-перше, дійсно людині легалізувати ці гроші, сплатити податки в країні. Це нормальна форма оподаткування. Десять відсотків — це навіть для країн Європейського Союзу небагато, і ми відстояли цю норму дійсно з колегами в комітеті. Тому, я вважаю, і навіть цей перехідний період в півтора року, який дає можливість використовувати ці десять відсотків, повністю зрозумілий і важливий період дійсно для громадян", — додав він.

Ми писали, що у середу, 25 листопада, Верховна Рада ухвалила закон про криптовалюту. Він встановлює правила роботи крипторинку, передбачає контроль за компаніями та нові правила оподаткування цифрових активів.

Новини.LIVE інформували, що закон передбачає оподаткування прибутку від операцій із криптовалютою за ставкою 23%: 18% ПДФО та 5% військового збору. Податок нараховуватимуть лише на різницю між сумою купівлі та продажу активу.