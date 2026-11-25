Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Леонов. Фото: facebook.com/olexey.leonov.od

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Леонов заявил в среду, 25 ноября, что принятие закона о регулировании рынка криптовалют в Украине позволит вывести из тени значительные финансовые потоки и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Речь идет о рынке объемом 128 млрд долларов.

Об этом он заявил в эфире День.LIVE.

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Что изменит закон о криптовалюте в Украине

Алексей Леонов сообщил в прямом эфире, что в настоящее время рынок криптовалют в Украине фактически остается вне надлежащего контроля. Несмотря на это, объемы операций с этими активами значительны.

"Общая сумма оборота, обмена и покупки криптовалюты в нашей стране составляет примерно 128 млрд долларов. Для понимания: мы занимаем 7-е место в мире по обороту криптовалюты. Конечно, мы не самая богатая страна в мире, но занимаем 7-е место", — отметил народный депутат.

По мнению народного депутата, регулирование этой сферы может обеспечить дополнительные поступления в бюджет. По его словам, речь идет о 15 млрд грн. Закон важен и для международных партнеров Украины. Из-за сложности отслеживания криптовалютных операций цифровые активы могут использоваться для незаконного финансирования, в частности терроризма.

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"Сегодня это дает возможность, во-первых, действительно легализовать эти деньги и уплатить налоги в стране. Это нормальная форма налогообложения. Десять процентов — это даже для стран Европейского Союза немного, и мы действительно отстояли эту норму вместе с коллегами в комитете. Поэтому, я считаю, и даже этот переходный период в полтора года, который дает возможность использовать эти десять процентов, является вполне понятным и важным периодом действительно для граждан", — добавил он.

Мы писали, что в среду, 25 ноября, Верховная Рада приняла закон о криптовалюте. Он устанавливает правила работы криптовалютного рынка, предусматривает контроль за компаниями и новые правила налогообложения цифровых активов.

Новини.LIVE сообщали, что закон предусматривает налогообложение прибыли от операций с криптовалютой по ставке 23%: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Налог будет начисляться только на разницу между суммой покупки и продажи актива.