Працівник Бюро економічної безпеки України. Фото: facebook.com/ESBU.GOV.UA

В Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, до якої залучили сотні підконтрольних компаній. У справі суд визнав винними трьох бухгалтерок, які допомагали оформлювати фіктивні операції.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як працював конвертаційний центр з оборотом 18 млрд грн

Конвертаційний центр діяв у Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях і використовував міжнародні фінансові канали. До схеми залучили близько 500 підконтрольних компаній.

Понад 200 підприємств користувалися послугами центру, щоб зменшувати податкові зобов'язання з ПДВ, переводити кошти в готівку та легалізувати їх. Для цього оформлювали фіктивні господарські операції.

Затримання підозрюваних. Фото: БЕБ

За даними БЕБ, троє бухгалтерок працювали дистанційно понад чотири роки. Одна з них проживала на Київщині, ще дві — на Полтавщині. Кожна вела облік кількох фіктивних підприємств.

Читайте також:

Фіктивні телефони підозрюваних. Фото: БЕБ

Підроблені печатки. Фото: БЕБ

За вказівками керівника злочинної організації жінки вносили до офіційних документів неправдиві відомості про придбання та постачання товарів. Це дозволяло клієнтам конвертаційного центру незаконно зменшувати суми податків до сплати.

Яке покарання отримали бухгалтерки

Трьох жінок визнали винними у пособництві в ухиленні від сплати податків та підробленні офіційних документів. Під час розслідування вони визнали свою вину та надали викривальні показання щодо інших учасників злочинної організації.

Суд звільнив кожну з бухгалтерок від відбування покарання з випробуванням та встановив іспитовий строк на один рік. Водночас усім трьом заборонили займатися бухгалтерською діяльністю протягом двох років.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Києві затримали чоловіка, який вимагав 100 тисяч доларів за працевлаштування військовозобов’язаного в українському дипломатичному представництві за кордоном. За версією слідства, така посада мала нібито забезпечити відстрочку від мобілізації та можливість виїжджати з України. Підозрюваного затримали під час отримання 20 тисяч доларів завдатку.

Також НАБУ і САП оголосили підозри колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову та двом керівникам підрозділів Міністерства національної єдності. За даними слідства, п’ятьох людей фіктивно працевлаштували у відомстві, хоча фактично вони працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра, а зарплату отримували з державного бюджету.