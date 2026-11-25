Сотрудник Бюро экономической безопасности Украины. Фото: facebook.com/ESBU.GOV.UA

В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов, в которой были задействованы сотни подконтрольных компаний. По этому делу суд признал виновными трех бухгалтеров, которые помогали оформлять фиктивные операции.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Как работал конвертационный центр с оборотом 18 млрд грн

Конвертационный центр действовал в Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях и использовал международные финансовые каналы. В схему было вовлечено около 500 подконтрольных компаний.

Более 200 предприятий пользовались услугами центра, чтобы уменьшать налоговые обязательства по НДС, переводить средства в наличные и легализовать их. Для этого оформлялись фиктивные хозяйственные операции.

Задержание подозреваемых. Фото: БЭБ

По данным БЭБ, три бухгалтерши работали удаленно более четырех лет. Одна из них проживала в Киевской области, еще две — в Полтавской. Каждая вела учет нескольких фиктивных предприятий.

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Поддельные печати. Фото: БЭБ

По указаниям руководителя преступной организации женщины вносили в официальные документы ложные сведения о приобретении и поставке товаров. Это позволяло клиентам конвертационного центра незаконно уменьшать суммы налогов к уплате.

Какое наказание получили бухгалтерши

Трёх женщин признали виновными в пособничестве уклонению от уплаты налогов и подделке официальных документов. В ходе расследования они признали свою вину и дали обличительные показания в отношении других участников преступной организации.

Суд освободил каждую из бухгалтеров от отбывания наказания с испытательным сроком и установил испытательный срок в один год. При этом всем троим запретили заниматься бухгалтерской деятельностью в течение двух лет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который вымогал 100 тысяч долларов за трудоустройство военнообязанного в украинском дипломатическом представительстве за рубежом. По версии следствия, такая должность должна была якобы обеспечить отсрочку от мобилизации и возможность выезжать из Украины. Подозреваемого задержали во время получения 20 тысяч долларов в качестве задатка.

Также НАБУ и САП объявили о подозрениях в адрес бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова и двух руководителей подразделений Министерства национального единства. По данным следствия, пятеро человек были фиктивно трудоустроены в ведомстве, хотя фактически они работали личными водителями и охранниками экс-министра, а зарплату получали из государственного бюджета.