Австрия заявляет, что ЕС должен рассмотреть возможность возобновления импорта российского газа после завершения войны в Украине.

Работники возле трубы наземного газохранилища. Фото: УНИАН

Несмотря на намерение Еврокомиссии полностью отказаться от импорта российского газа до 2027 года, Австрия считает, что после завершения войны в Украине Европейский Союз должен оставить возможность для возобновления поставок. Такую позицию озвучила государственный секретарь по энергетике Элизабет Цехетнер на фоне подготовки новых ограничений со стороны Брюсселя.

Об этом пишет Reuters.

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По словам Цехетнер, после достижения мира между Киевом и Москвой ЕС должен взвесить перспективу восстановления энергетических связей с РФ. Она заявила, что это будет важным фактором в будущей оценке политики энергетической безопасности Евросоюза.

Во время закрытой встречи министров энергетики стран-членов ЕС 16 июня представитель Австрии отметила необходимость пересмотра полного запрета на импорт российских энергоносителей в случае заключения мирного соглашения.

Впрочем, по данным дипломатов, ни одна другая страна не поддержала эту идею. Зато Венгрия и Словакия высказались против самого плана запрета, но не обсуждали его отмену в будущем.

Еврокомиссия уже готовит новые правовые механизмы, которые позволят одобрить энергетические санкции усиленным большинством — то есть без права вето со стороны отдельных стран.

Комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен раскритиковал идею возвращения к закупкам у РФ, даже после завершения войны. Он назвал это "повторением стратегической ошибки", которую Европа уже совершила в прошлом, слишком полагаясь на российские поставки.

Сейчас около 19% газа в ЕС все еще поступает из России — это вдвое меньше, чем до вторжения 2022 года. До начала боевых действий Австрия была среди самых зависимых от российского газа государств Евросоюза. Однако в конце 2023 года поставки в страну фактически прекратились из-за спора с "Газпромом" и остановки транзита через Украину.

Тем временем Евросоюз планирует принять новый пакет санкций, который предусматривает окончательное прекращение импорта российского газа, даже в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее мы писали, что официальные лица США и России обсуждают возможность помощи возобновления продаж российского газа в Европу.

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