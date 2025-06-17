Австрія заявляє, що ЄС має розглянути можливість відновлення імпорту російського газу після завершення війни в Україні.

Працівники біля труби наземного газосховища. Фото: УНІАН

Попри намір Єврокомісії повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року, Австрія вважає, що після завершення війни в Україні Європейський Союз має залишити можливість для відновлення постачання. Таку позицію озвучила державна секретарка з енергетики Елізабет Цехетнер на тлі підготовки нових обмежень з боку Брюсселя.

Про це пише Reuters.

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За словами Цехетнер, після досягнення миру між Києвом і Москвою ЄС повинен зважити на перспективу відновлення енергетичних зв’язків із РФ. Вона заявила, що це буде важливим чинником у майбутній оцінці політики енергетичної безпеки Євросоюзу.

Під час закритої зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС 16 червня представниця Австрії наголосила на потребі перегляду повної заборони на імпорт російських енергоносіїв у разі укладення мирної угоди.

Утім, за даними дипломатів, жодна інша країна не підтримала цю ідею. Натомість Угорщина та Словаччина висловилися проти самого плану заборони, але не обговорювали його скасування в майбутньому.

Єврокомісія вже готує нові правові механізми, які дозволять схвалити енергетичні санкції посиленою більшістю — тобто без права вето з боку окремих країн.

Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен розкритикував ідею повернення до закупівель у РФ, навіть після завершення війни. Він назвав це "повторенням стратегічної помилки", яку Європа вже здійснила у минулому, занадто покладаючись на російські поставки.

Наразі близько 19% газу в ЄС усе ще надходить із Росії — це вдвічі менше, ніж до вторгнення 2022 року. До початку бойових дій Австрія була серед найзалежніших від російського газу держав Євросоюзу. Однак наприкінці 2023 року постачання до країни фактично припинились через суперечку з "Газпромом" і зупинку транзиту через Україну.

Тим часом Євросоюз планує ухвалити новий пакет санкцій, який передбачає остаточне припинення імпорту російського газу, навіть у вигляді скрапленого природного газу (СПГ).

Раніше ми писали, що офіційні особи США та Росії обговорюють можливість допомоги відновлення продажів російського газу до Європи.

Також ми повідомляли, що президент США Дональда Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії.