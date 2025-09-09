Видео
Глава Минздрава Швеции потеряла сознание на пресс-конференции

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 20:42
Элизабет Ланн потеряла сознание на пресс-конференции 9 сентября
Элизабет Ланн потеряла сознание. Фото: скриншот

Новоназначенный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время первой пресс-конференции на должности. Чиновница упала на пол.

Об этом сообщает Aftonbladet во вторник, 9 сентября.

Читайте также:

У Элизабет Ланн упал уровень сахара в крови

Трансляция пресс-конференции на этом прервалась, а Ланн вывели из зала под руки. Через несколько минут министр вернулась.

Впоследствии чиновница сообщила, что у нее упал уровень сахара в крови.

За несколько минут до инцидента новоназначенный министр заявила журналистам, что шведская медицина имеет высокое качество.

"Основная проблема  длительное время ожидания. Мы должны перейти к справедливому здравоохранению, усилив контроль со стороны правительства", — добавила она.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард.

Также мы писали, что МИД Швеции вызвало "на ковер" российского посла.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
