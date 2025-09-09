Элизабет Ланн потеряла сознание на пресс-конференции 9 сентября

Глава Минздрава Швеции потеряла сознание на пресс-конференции
Новоназначенный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время первой пресс-конференции на должности. Чиновница упала на пол.
Об этом сообщает Aftonbladet во вторник, 9 сентября.
У Элизабет Ланн упал уровень сахара в крови
Трансляция пресс-конференции на этом прервалась, а Ланн вывели из зала под руки. Через несколько минут министр вернулась.
Впоследствии чиновница сообщила, что у нее упал уровень сахара в крови.
За несколько минут до инцидента новоназначенный министр заявила журналистам, что шведская медицина имеет высокое качество.
"Основная проблема — длительное время ожидания. Мы должны перейти к справедливому здравоохранению, усилив контроль со стороны правительства", — добавила она.
