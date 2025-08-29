Обстрелы Киева 28 августа — Швеция вызвала посла России

Глава МИД Швеции Мария Мальмер-Стенергард. Фото: regeringen.se

Министерство иностранных дел Швеции 29 августа вызвало "на ковер" российского посла. Это связано с ударами РФ по украинским городам.

Об этом сообщает The Guardian.

Швеция вызвала посла РФ

После массированных ударов России по Киеву и другим украинским городам, Швеция вызвала на ковер российского посла. Таким образом страна "выразила протест против непрекращающихся нападений РФ на украинские города и гражданское население".

"Швеция хотела подчеркнуть, что Россия обязана защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом", — говорится в заявлении МИД.

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска выпустили по Украине 629 воздушных целей.

Больше всего пострадал Киев: там погибло 22 человека, среди которых есть дети. Также около 40 человек получили ранения, есть сильные разрушения гражданской инфраструктуры в Дарницком районе.