Обстрелы Киева 28 августа — Швеция вызвала посла России

Швеция вызвала "на ковер" посла России — какая причина
Министерство иностранных дел Швеции 29 августа вызвало "на ковер" российского посла. Это связано с ударами РФ по украинским городам.
Об этом сообщает The Guardian.
Швеция вызвала посла РФ
После массированных ударов России по Киеву и другим украинским городам, Швеция вызвала на ковер российского посла. Таким образом страна "выразила протест против непрекращающихся нападений РФ на украинские города и гражданское население".
"Швеция хотела подчеркнуть, что Россия обязана защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом", — говорится в заявлении МИД.
Напомним, в ночь на 28 августа российские войска выпустили по Украине 629 воздушных целей.
Больше всего пострадал Киев: там погибло 22 человека, среди которых есть дети. Также около 40 человек получили ранения, есть сильные разрушения гражданской инфраструктуры в Дарницком районе.
