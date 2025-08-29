Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Швеція викликала "на килим" посла Росії — яка причина

Швеція викликала "на килим" посла Росії — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 15:10
Обстріли Києва 28 серпня — Швеція викликала посла Росії
Очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер-Стенергард. Фото: regeringen.se

Міністерство закордонних справ Швеції 29 серпня викликало "на килим" російського посла. Це пов'язано з ударами РФ по українських містах.

Про це повідомляє The Guardian

Реклама
Читайте також:

Швеція викликала посла РФ 

Після масованих ударів Росії по Києву та інших українських містах, Швеція викликала на килим російського посла. Таким чином країна "висловила протест проти безперервних нападів РФ на українські міста та цивільне населення".

"Швеція хотіла підкреслити, що Росія зобов'язана захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права", — йдеться у заяві МЗС. 

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські війська випустили по Україні 629 повітряних цілей.

Найбільше постраждав Київ: там загинуло 22 людини, серед яких є діти. Також близько 40 осіб отримали поранення, є сильні руйнування цивільної інфраструктури у Дарницькому районі. 

посол Швеція обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації