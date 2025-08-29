Обстріли Києва 28 серпня — Швеція викликала посла Росії

Очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер-Стенергард. Фото: regeringen.se

Міністерство закордонних справ Швеції 29 серпня викликало "на килим" російського посла. Це пов'язано з ударами РФ по українських містах.

Про це повідомляє The Guardian.

Швеція викликала посла РФ

Після масованих ударів Росії по Києву та інших українських містах, Швеція викликала на килим російського посла. Таким чином країна "висловила протест проти безперервних нападів РФ на українські міста та цивільне населення".

"Швеція хотіла підкреслити, що Росія зобов'язана захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права", — йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські війська випустили по Україні 629 повітряних цілей.

Найбільше постраждав Київ: там загинуло 22 людини, серед яких є діти. Також близько 40 осіб отримали поранення, є сильні руйнування цивільної інфраструктури у Дарницькому районі.