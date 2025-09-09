Елізабет Ланн втратила свідомість на пресконференції 9 вересня

Елізабет Ланн знепритомніла. Фото: скриншот

Новопризначена міністерка охорони здоровʼя Швеції Елізабет Ланн знепритомніла під час першої пресконференції на посаді. Посадовиця впала на підлогу.

Про це повідомляє Aftonbladet у вівторок, 9 вересня.

Реклама

Читайте також:

У Елізабет Ланн впав рівень цукру в крові

Трансляція пресконференції на цьому перервалась, а Ланн вивели з зали під руки. Через кілька хвилин міністерка повернулася.

Згодом урядовиця повідомила, що у неї впав рівень цукру в крові.

За кілька хвилин до інциденту новопризначена міністерка заявила журналістам, що шведська медицина має високу якість.

"Основна проблема — тривалий час очікування. Ми повинні перейти до справедливої охорони здоров'я, посиливши контроль з боку уряду", — додала вона.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард.

Також ми писали, що МЗС Швеції викликало "на килим" російського посла.