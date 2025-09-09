Відео
Україна
Очільниця МОЗ Швеції знепритомніла на пресконференції — причина

Очільниця МОЗ Швеції знепритомніла на пресконференції — причина

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 20:42
Елізабет Ланн втратила свідомість на пресконференції 9 вересня
Елізабет Ланн знепритомніла. Фото: скриншот

Новопризначена міністерка охорони здоровʼя Швеції Елізабет Ланн знепритомніла під час першої пресконференції на посаді. Посадовиця впала на підлогу.

Про це повідомляє Aftonbladet у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

У Елізабет Ланн впав рівень цукру в крові

Трансляція пресконференції на цьому перервалась, а Ланн вивели з зали під руки. Через кілька хвилин міністерка повернулася.

Згодом урядовиця повідомила, що у неї впав рівень цукру в крові.

За кілька хвилин до інциденту новопризначена міністерка заявила журналістам, що шведська медицина має високу якість.

"Основна проблема  тривалий час очікування. Ми повинні перейти до справедливої охорони здоров'я, посиливши контроль з боку уряду", — додала вона.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. 

Також ми писали, що МЗС Швеції викликало "на килим" російського посла

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
