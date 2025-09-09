Елізабет Ланн втратила свідомість на пресконференції 9 вересня

Очільниця МОЗ Швеції знепритомніла на пресконференції — причина
Новопризначена міністерка охорони здоровʼя Швеції Елізабет Ланн знепритомніла під час першої пресконференції на посаді. Посадовиця впала на підлогу.
Про це повідомляє Aftonbladet у вівторок, 9 вересня.
У Елізабет Ланн впав рівень цукру в крові
Трансляція пресконференції на цьому перервалась, а Ланн вивели з зали під руки. Через кілька хвилин міністерка повернулася.
Згодом урядовиця повідомила, що у неї впав рівень цукру в крові.
За кілька хвилин до інциденту новопризначена міністерка заявила журналістам, що шведська медицина має високу якість.
"Основна проблема — тривалий час очікування. Ми повинні перейти до справедливої охорони здоров'я, посиливши контроль з боку уряду", — додала вона.
