Очередная атака РФ на энергосистему — Укрэнерго рассказало детали

Очередная атака РФ на энергосистему — Укрэнерго рассказало детали

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 11:36
Атака на энергосистему — Какие области обесточены 31 декабря
Поврежденный энергообъект. Фото: Укрэнерго

Ночью и утром российские оккупанты совершили атаки на энергообъекты в нескольких областях. В связи с этим есть новые обесточивания.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в среду, 31 декабря.

Читайте также:
енергетика
Допы о состоянии энергосистемы. Фото: Укрэнерго

Какие области обесточены 31 декабря из-за атаки РФ

В результате сегодняшнего обстрела есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

"В Донецкой и Одесской областях объем обесточиваний является значительным. Аварийно-восстановительные работы осуществляются везде, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", — говорится в сообщении.

Также в результате предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Граждан просят перенести использование мощных электроприборов на период после 23:00.

Кроме того, из-за сильного ветра и налипания мокрого снега — на утро остаются обесточенными 14 населенных пунктов в Тернопольской области. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Напомним, ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов назвал условие, при котором могут сократиться графики отключения света.

Также в Госэнергонадзоре рассказали, будет ли свет в новогоднюю ночь.

электроэнергия оккупанты энергосистема война в Украине энергетика свет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
