Графики отключения света на Новый год — в Госэнергонадзоре сделали предупреждение

В новогоднюю ночь в Украине, скорее всего, будут действовать стандартные графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время ситуация остается зависимой от изменения погодных условий и возможных ударов со стороны России.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

Будет ли свет в новогоднюю ночь

По словам руководителя, пока специалисты воздерживаются от четких прогнозов, ведь энергосистема остается уязвимой из-за возможных ракетно-пушечных атак и снижения температуры воздуха.

Замулко отметил, что в праздничную ночь традиционно фиксируется уменьшение потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставок.

"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", — подчеркнул он.

В то же время глава Госэнергонадзора подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью.

"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильное решение на сегодняшний день", — подытожил Замулко.

