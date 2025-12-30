Графики отключения света на Новый год — в Госэнергонадзоре сделали предупреждение

Будет ли свет в новогоднюю ночь — в Госэнергонадзоре ответили
В новогоднюю ночь в Украине, скорее всего, будут действовать стандартные графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время ситуация остается зависимой от изменения погодных условий и возможных ударов со стороны России.
Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Госэнергонадзора Анатолий Замулко.
Будет ли свет в новогоднюю ночь
По словам руководителя, пока специалисты воздерживаются от четких прогнозов, ведь энергосистема остается уязвимой из-за возможных ракетно-пушечных атак и снижения температуры воздуха.
Замулко отметил, что в праздничную ночь традиционно фиксируется уменьшение потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставок.
"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", — подчеркнул он.
В то же время глава Госэнергонадзора подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью.
"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильное решение на сегодняшний день", — подытожил Замулко.
