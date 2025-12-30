Відео
Головна Новини дня Чи буде світло в новорічну ніч — у Держенергонагляді відповіли

Чи буде світло в новорічну ніч — у Держенергонагляді відповіли

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 14:48
Графіки відключення світла на Новий рік — у Держенергонагляді зробили попередження
Дівчина запалює свічки. Фото: Freepik

У новорічну ніч в Україні, найімовірніше, діятимуть стандартні графіки погодинних відключень електроенергії. Водночас ситуація залишається залежною від зміни погодних умов та можливих ударів з боку Росії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Держенергонагляду Анатолій Замулко.

Читайте також:

Чи буде світло в новорічну ніч

За словами керівника, наразі фахівці утримуються від чітких прогнозів, адже енергосистема залишається вразливою через можливі ракетно-дронові атаки та зниження температури повітря.

Замулко зазначив, що у святкову ніч традиційно фіксується зменшення споживання електроенергії, що може дозволити тимчасово збільшити обсяги постачання.

"Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант", — наголосив він.

Водночас очільник Держенергонагляду підкреслив, що остаточні рішення ухвалюватимуться з урахуванням безпекової ситуації.

"Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне рішення на сьогоднішній день", — підсумував Замулко.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили про відключення світла та погіршення ситуації в енергосистемі в деяких областях.

Крім того, експерт назвав умови, за яких можливе скорочення обсягів відключення електроенергії.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла новорічна ніч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
