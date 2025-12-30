Графіки відключення світла на Новий рік — у Держенергонагляді зробили попередження

Чи буде світло в новорічну ніч — у Держенергонагляді відповіли
У новорічну ніч в Україні, найімовірніше, діятимуть стандартні графіки погодинних відключень електроенергії. Водночас ситуація залишається залежною від зміни погодних умов та можливих ударів з боку Росії.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Держенергонагляду Анатолій Замулко.
Чи буде світло в новорічну ніч
За словами керівника, наразі фахівці утримуються від чітких прогнозів, адже енергосистема залишається вразливою через можливі ракетно-дронові атаки та зниження температури повітря.
Замулко зазначив, що у святкову ніч традиційно фіксується зменшення споживання електроенергії, що може дозволити тимчасово збільшити обсяги постачання.
"Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант", — наголосив він.
Водночас очільник Держенергонагляду підкреслив, що остаточні рішення ухвалюватимуться з урахуванням безпекової ситуації.
"Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне рішення на сьогоднішній день", — підсумував Замулко.
Нагадаємо, в "Укренерго" попередили про відключення світла та погіршення ситуації в енергосистемі в деяких областях.
Крім того, експерт назвав умови, за яких можливе скорочення обсягів відключення електроенергії.
Читайте Новини.LIVE!