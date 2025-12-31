Атака на енергосистему — Які області знеструмлені 31 грудня

Пошкоджений енергооб’єкт. Фото: Укренерго

Вночі та вранці російські окупанти здійснили атаки на енергооб’єкти в кількох областях. У зв’язку з цим є нові знеструмлення.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у середу, 31 грудня.

Допи про стан енергосистеми. Фото: Укренерго

Які області знеструмлені 31 грудня через атаку РФ

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях.

"На Донеччині та Одещині обсяг знеструмлень є значним. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Громадян просять перенести використання потужних електроприладів на період після 23:00.

Крім того, через сильний вітер та налипання мокрого снігу — на ранок залишаються знеструмленими 14 населених пунктів у Тернопільській області. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

