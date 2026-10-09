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Главная Новости дня Обучение украинских пилотов на самолетах Rafale начнется в ноябре

Обучение украинских пилотов на самолетах Rafale начнется в ноябре

Ua ru
9 октября 2026 14:00
Франция начнет обучение украинских пилотов на истребителях Rafale в ноябре
Самолеты Rafale. Фото: Gregorio Borgia/Pool via REUTERS

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрин сообщила, что обучение украинских пилотов на истребителях Rafale начнется в ноябре. Кроме того, она поддержала увеличение расходов на оборону в бюджете на 2027 год.

Об этом Катрин Вотрин сообщила в ходе слушаний парламентского комитета по бюджету, передает Новини.LIVE.

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Обучение украинских пилотов на истребителях Rafale

"Начиная с ноября, мы приступаем к первым тренировкам украинских пилотов на Rafale", — говорит Вотрин.

Также она акцентировала внимание на необходимости существенного увеличения финансирования оборонного сектора Франции в бюджетном планировании на 2027 год. По её словам, Париж должен готовиться к возможному "большому столкновению" с Россией.

"Намерения России не оставляют места для двусмысленности: покорить Украину и навязать европейцам новую систему безопасности, которая, разумеется, будет нам во вред, в то время как Москва наращивает производство вооружений, милитаризирует экономику, умножает враждебные действия против нас", — добавила Вотрин.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в ближайшее время пилоты начнут обучение на французских самолетах Rafale. Кроме того, Украина ожидает новый пакет помощи от Франции.

Ранее Зеленский заявил о достижении договоренности с Бельгией о передаче Украине трех истребителей F-16. Ожидается, что самолеты прибудут в страну до конца 2026 года.

Франция Украина самолеты Россия пилоты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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