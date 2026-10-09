Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Rafale у листопаді

Літаки Rafale. Фото: Gregorio Borgia/Pool via REUTERS

Міністерка збройних сил Франції Кетрін Вотрін розповіла, що навчання українських пілотів на винищувачах Rafale розпочнуться в листопаді. Крім того, вона підтримала підняття видатків на оборону у бюджеті на 2027 рік.

Про це Кетрін Вотрін розповіла під час слухань парламентського комітету з бюджету, передає Новини.LIVE.

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Навчання українських пілотів на винищувачах Rafale

"Починаючи з листопада, ми розпочинаємо перші навчання українських пілотів на Rafale", — каже Вотрін.

Також вона зосередила увагу на необхідності суттєвого підвищення фінансування оборонного сектора Франції у бюджетному плануванні на 2027 рік. За її словами, Париж повинен готуватися до можливого "великого зіткнення" з Росією.

"Наміри Росії не залишають двозначності: підкорити Україну і нав'язати європейцям нову організацію безпеки, яка, звісно, буде нам на шкоду, тоді як Москва збільшує виробництво озброєння, мілітаризує економіку, множить ворожі дії проти нас", — додала Вотрін.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, найближчим часом пілоти розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale. Крім того, Україна очікує на новий пакет допомоги від Франції.

Раніше Зеленський заявив про досягнення домовленості з Бельгією щодо передачі Україні трьох винищувачів F-16. Очікується, що літаки прибудуть до країни до кінця 2026 року.