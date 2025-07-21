Обстрелы Украины 21 июля — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

После российской атаки на Украину ночью 21 июля, весь день продолжается ликвидация последствий вражеских ударов. Каждая волна российских обстрелов напоминает о том, что нашей стране нужно больше систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 21 июля.

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Видеообращение Владимира Зеленского 21 июля

Зеленский рассказал, что в результате ночной атаки 21 июля пострадали разные регионы: от Харьковщины и Сумщины до Ивано-Франковска. Также были сильные обстрелы Киева. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить.

"И каждая такая волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: нужно больше систем, больше покрытия нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сдурел на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики. Каждый, кто работает ради защиты жизни и ограничения потенциала России в войне, — каждый работает на достижение мира", — подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил всех партнеров, которые продвигают более сильные санкции, в том числе вторичные ограничения. Зеленский подчеркнул, что России не нужно вводить всех в заблуждение, якобы она не почувствует влияния санкций. На самом деле это сильно бьет по ее экономике.

"Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Никому больше, кроме России, эта война не нужна. Обязательно будет мир. Я благодарю всех, кто с Украиной! Я благодарю наших воинов!" — подытожил президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал ключевую тему следующих переговоров с Россией в Стамбуле. Они будут касаться обмена пленных.

Также мы писали, что в России объявили о готовности провести третий раунд переговоров с Украиной. Москва заявила, что состав их переговорной делегации останется без изменений.