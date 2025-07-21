Обстріли України 21 липня — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Після російської атаки на Україну вночі 21 липня, весь день триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Кожна хвиля російських обстрілів нагадує про те, що нашій країні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 21 липня.

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Зеленський розповів, що внаслідок нічної атаки 21 липня постраждали різні регіони: від Харківщини та Сумщини до Івано-Франківська. Також були сильні обстріли Києва. Значну частину дронів та ракет вдалося збити.

"І кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики. Кожен, хто працює заради захисту життя й обмеження потенціалу Росії у війні, — кожен працює на досягнення миру", — наголосив президент.

Глава держави також подякував усім партнерам, які просувають сильніші санкції, в тому числі вторинні обмеження. Зеленський підкреслив, що Росії не потрібно вводити всіх в оману, нібито вона не відчує впливу санкцій. Насправді це сильно б'є по її економіці.

"Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Нікому більше, крім Росії, ця війна не потрібна. Обовʼязково буде мир. Я дякую всім, хто з Україною! Я дякую нашим воїнам!" — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав ключову тему наступних переговорів з Росією у Стамбулі. Вони стосуватимуться обміну полонених.

Також ми писали, що в Росії оголосили про готовність провести третій раунд переговорів з Україною. Москва заявила, що склад їхньої переговорної делегації залишиться без змін.