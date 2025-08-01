Россия усилила обстрелы гражданской инфраструктуры Украины

Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: Новини.LIVE

Заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Аксана Филипишина заявила, что с июня российские обстрелы начали резко расти. По ее словам, в основном оккупанты бьют именно по гражданской инфраструктуре.

Об этом Аксана Филипишина рассказала в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 1 августа.

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Филипишина отметила, что Украинский Хельсинский союз по правам человека с начала полномасштабной войны в коалиции с другими общественными организациями ввели коалицию "Трибунал для Путина". Они фиксируют военные преступления России на территории Украины.

"Я действительно могу констатировать, что в течение июня уже наблюдается сплеск обстрелов со стороны РФ. Июль — это продолжение этого нарастания масштабируемых обстрелов территории Россией. С июня мы наблюдаем значительное, в полтора раза увеличение. Преимущественно страдает гражданская инфраструктура", — рассказала Филипишина.

По ее словам, 70% всех повреждений после атак РФ — это гражданская инфраструктура. Речь идет о жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях и так далее.

Филипишина говорит, что остается надеяться, что это не является незамеченным.

"По заявлениям мы так же видим со стороны других государств и призывы к усилению помощи Украине, несмотря на кризис, который накрывает европейские страны", — добавила она.

Напомним, в течение июля российские оккупанты атаковали Украину 6262 воздушными целями.

А 1 августа российский диктатор Владимир Путин назвал условия Москвы завершения войны в Украине. На его заявление уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.