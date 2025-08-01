Росія посилила обстріли цивільної інфраструктури України

Обстріли РФ посилюються — більшість по цивільній інфраструктурі
Заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина заявила, що з червня російські обстріли почали різко зростати. За її словами, здебільшого окупанти бʼють саме по цивільній інфраструктурі.
Про це Аксана Філіпішина розповіла в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 1 серпня.
Російські обстріли України
Філіпішина зазначила, що Українська Гельсінська спілка з прав людини з початку повномасштабної війни у коаліції з іншими громадськими організаціями запровадила коаліцію "Трибунал для Путіна". Вони фіксують воєнні злочини Росії на території України.
"Я дійсно можу констатувати, що упродовж червня вже спостерігається сплеск обстрілів з боку РФ. Липень — це продовження цього наростання масштабованих обстрілів території Росією. З червня ми спостерігаємо значне, в півтора раза збільшення. Переважно страждає цивільна інфраструктура", — розповіла Філіпішина.
За її словами, 70% усіх пошкоджень після атак РФ — це цивільна інфраструктура. Йдеться про житлові будинки, медичні заклади, навчальні заклади тощо.
Філіпішина каже, що залишається сподіватися, що це не є непоміченим.
"За заявами ми так само бачимо з боку інших держав і заклики до посилення допомоги Україні, попри кризу, яка накриває європейські країни", — додала вона.
Нагадаємо, протягом липня російські окупанти атакували Україну 6262 повітряними цілями.
А 1 серпня російський диктатор Володимир Путін назвав умови Москви завершення війни в Україні. На його заяву вже відреагував український лідер Володимир Зеленський.
Читайте Новини.LIVE!