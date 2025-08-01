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Обстріли РФ посилюються — більшість по цивільній інфраструктурі

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 15:43
Росія посилила обстріли цивільної інфраструктури України
Наслідки російського обстрілу Києва 31 липня. Фото: Новини.LIVE

Заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина заявила, що з червня російські обстріли почали різко зростати. За її словами, здебільшого окупанти бʼють саме по цивільній інфраструктурі.

Про це Аксана Філіпішина розповіла в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 1 серпня.

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Філіпішина зазначила, що Українська Гельсінська спілка з прав людини з початку повномасштабної війни у коаліції з іншими громадськими організаціями запровадила коаліцію "Трибунал для Путіна". Вони фіксують воєнні злочини Росії на території України.

"Я дійсно можу констатувати, що упродовж червня вже спостерігається сплеск обстрілів з боку РФ. Липень — це продовження цього наростання масштабованих обстрілів території Росією. З червня ми спостерігаємо значне, в півтора раза збільшення. Переважно страждає цивільна інфраструктура", — розповіла Філіпішина.

За її словами, 70% усіх пошкоджень після атак РФ — це цивільна інфраструктура. Йдеться про житлові будинки, медичні заклади, навчальні заклади тощо. 

Філіпішина каже, що залишається сподіватися, що це не є непоміченим. 

"За заявами ми так само бачимо з боку інших держав і заклики до посилення допомоги Україні, попри кризу, яка накриває європейські країни", — додала вона.

Нагадаємо, протягом липня російські окупанти атакували Україну 6262 повітряними цілями.

А 1 серпня російський диктатор Володимир Путін назвав умови Москви завершення війни в Україні. На його заяву вже відреагував український лідер Володимир Зеленський.

війна Україна обстріли військові злочини Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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