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Обстрел Запорожья — в ОВА сообщили о разрушении

10 декабря 2024 16:34
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Россияне обстреляли Запорожье - есть разрушение
Иван Фёдоров на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В результате российского удара по Запорожью пострадали по меньшей мере шестнадцать человека. Разрушения получила частная клиника. Также повреждены расположенные рядом здания.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 10 декабря.

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В результате российского удара по Запорожью шестнадцать человек получили ранения. Разрушена частная больница, также пострадали здания.

Сейчас на месте попадания работают медики, сотрудники полиции и спасатели ГСЧС.

Запорожье
Уничтоженная машина. Фото: Запорожская ОВА
Обстрел Запорожья
Спасатель помогает женщине. Фото: Запорожская ОВА
обстрел Запорожья
Люди на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА
Запорожье
Спасатели госпитализируют раненых. Фото: Запорожская ОВА

Ранее мы писали о том, что российские войска нанесли также ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли три человека, еще 17 пострадали, среди них ребенок.

После того, как Россия сбросила авиабомбы в Запорожье и ударила ракетой по Кривому Рогу, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российскому диктатору Владимиру Путину не нужен реальный мир.

Запорожье обстрелы оккупанты война в Украине жертвы

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