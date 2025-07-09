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Главная Новости дня Обыски продолжаются — Кравченко заявил о нарушениях на таможнях

Обыски продолжаются — Кравченко заявил о нарушениях на таможнях

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 18:56
На таможнях продолжаются обыски - что сказал Руслан Кравченко
Обыски на таможне. Фото: Офис Генерального прокурора

В среду, 9 июля, в Украине продолжается масштабная спецоперация по разоблачению преступных схем на таможне, в результате которой уже задержан чиновник Государственной таможенной службы. Операцию проводят Офис Генерального прокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией и Бюро экономической безопасности. Действия координируются в Киеве и еще трех регионах страны.

Об этом сообщает Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Facebook.

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Пост Кравченко. Фото: скриншот

На таможнях продолжаются обыски

Один из самых резонансных эпизодов — разоблачение схемы, связанной с изготовлением фальшивых удостоверений ОБСЕ. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, задержан чиновник Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы, который за $6800 за штуку организовал выдачу псевдоудостоверений, которые предоставляли украинцам возможность избежать мобилизации.

Для этого была создана фейковая общественная организация - "Международная дипломатическая миссия "Организация Безопасности Сообщества Европы"", которая имитировала настоящую структуру ОБСЕ. Название, вебсайт, даже голограммы — все намеренно копировало оригинал. Чиновника задержали "на горячем" во время получения очередной взятки в размере $6800. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Обыски продолжаются — Кравченко заявил о нарушениях на таможнях - фото 2
Обыски на таможне. Фото: Офис Генерального прокурора

Кроме того, во время спецоперации были разоблачены другие преступные схемы на таможнях в разных регионах:

  • Черновицкая область. Здесь правоохранители расследуют контрабанду крупной партии сигарет, замаскированных под минеральную вату. Контрабанду задержали румынские пограничники — в грузовике обнаружили более 130 тысяч пачек сигарет. Проверяется возможность причастности таможенников к этому преступлению.
  • Одесская область. Сразу четырех работников управления борьбы с контрабандой разоблачили в вымогательстве взяток за беспрепятственный экспорт товаров. Также установлен факт получения неправомерной выгоды за оформление продукции без уплаты таможенных пошлин.
  • Волынская таможня. Должностные лица этой таможни подозреваются в нанесении государству ущерба на почти 2,7 миллиона гривен. Они безосновательно оформляли импорт автомобилей без уплаты пошлины.

Правоохранители проводят многочисленные следственные действия, продолжается досудебное расследование.

"Системная работа по выявлению и пресечению таких преступлений продолжается", — добавил Кравченко.

Напомним, что ранее по всей территории Украины Национальная полиция провела масштабную спецоперацию, в рамках которой состоялось более полутысячи обысков. Основной целью правоохранителей было выявление и пресечение незаконного хранения и распространения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Также стало известно, что НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова. Они состоялись, вероятно, в рамках дела о закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам.

СБУ обыски Офис генерального прокурора операция Руслан Кравченко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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