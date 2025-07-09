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Обшуки тривають — Кравченко розповів про порушення на митницях

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 18:56
На митницях тривають обшуки - що сказав Руслан Кравченко
Обшуки на митниці. Фото: Офіс Генерального прокурора

У середу, 9 липня, в Україні триває масштабна спецоперація з викриття злочинних схем на митниці, у результаті якої вже затримано посадовця Державної митної служби. Операцію проводять Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ, ДБР, Нацполіцією та Бюро економічної безпеки. Дії координуються у Києві та ще трьох регіонах країни.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Руслан Кравченко у Facebook.

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Пост Кравченка. Фото: скриншот

На митницях тривають обшуки

Один із найрезонансніших епізодів —викриття схеми, пов’язаної з виготовленням фальшивих посвідчень ОБСЄ. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, затримано посадовця Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби, який за $6800 за штуку організував видачу псевдопосвідчень, що надавали українцям можливість уникнути мобілізації.

Для цього було створено фейкову громадську організацію — "Міжнародна дипломатична місія "Організація Безпеки Спільноти Європи"", яка імітувала справжню структуру ОБСЄ. Назва, вебсайт, навіть голограми — усе навмисно копіювало оригінал. Посадовця затримали "на гарячому" під час отримання чергового хабара у розмірі $6800. Наразі йому готують повідомлення про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Обшуки тривають — Кравченко розповів про порушення на митницях - фото 2
Обшуки на митниці. Фото: Офіс Генерального прокурора

Окрім того, під час спецоперації були викриті інші злочинні схеми на митницях у різних регіонах:

  • Чернівецька область. Тут правоохоронці розслідують контрабанду великої партії сигарет, замаскованих під мінеральну вату. Контрабанду затримали румунські прикордонники — у вантажівці виявили понад 130 тисяч пачок цигарок. Перевіряється можливість причетності митників до цього злочину.
  • Одещина. Одразу чотирьох працівників управління боротьби з контрабандою викрили у вимаганні хабарів за безперешкодний експорт товарів. Також встановлено факт отримання неправомірної вигоди за оформлення продукції без сплати митних зборів.
  • Волинська митниця. Посадовці цієї митниці підозрюються у нанесенні державі збитків на майже 2,7 мільйона гривень. Вони безпідставно оформлювали імпорт автомобілів без сплати мита.

Правоохоронці проводять численні слідчі дії, триває досудове розслідування. 

"Системна робота щодо виявлення та припинення таких злочинів триває", — додав Кравченко.

Нагадаємо, що раніше по всій території України Національна поліція провела масштабну спецоперацію, в рамках якої відбулося понад пів тисячі обшуків. Основною метою правоохоронців було виявлення та припинення незаконного зберігання і розповсюдження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. 

Також стало відомо, що НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Олексія Рєзнікова. Вони відбулися, ймовірно, у рамках справи щодо закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами.

СБУ обшуки Офіс генерального прокурора операція Руслан Кравченко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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