Главная Новости дня Оскорбил Навроцкого — в Польше уволили журналиста из Украины

Оскорбил Навроцкого — в Польше уволили журналиста из Украины

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:52
Журналист Виталий Мазуренко оскорбил президента Польши — что известно
Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Польское издание Obserwator Międzynarodowy со скандалом уволило журналиста, гражданина Польши украинского происхождения, Виталия Мазуренко. Он публично оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого из-за его политики в отношении украинских беженцев.

В издании выступили с официальным заявлением об увольнении журналиста в среду, 27 августа.

Читайте также:

Журналист назвал Навроцкого "паханом"

Громкий скандал разгорелся после того, как Виталий Мазуренко в прямом эфире Polsat News 26 августа резко высказался о польском лидере и его отношении к украинским беженцам. Журналист сравнил Навроцкого с "паханом", то есть российским криминальным авторитетом.

Громкое заявление возмутило представителей польского правительства. Руководитель канцелярии польского президента Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий заявил в публикации в X, что Мазуренко должен понести наказание за свои слова.

"Некий Виталий Мазуренко, охарактеризовав поведение господина президента как поведение "пахана" — что в российских тюрьмах означает криминального авторитета, — должен быть преследуем по закону за публичное оскорбление президента Республики Польша", — написал политик.

В издании Obserwator Międzynarodowy также быстро отреагировали на конфликт и заявили, что мнение Мазуренко "частное" и не совпадает с позицией редакции. Портал уже уволил журналиста с должности заместителя главного редактора.

"Как польский веб-сайт мы категорически не принимаем и не терпим никаких попыток подорвать авторитет президента Республики Польша. Наши ценности основываются на надежной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителей", — говорится в заявлении издания.

Ответ Виталия Мазуренко

На своей странице в Facebook после скандала журналист также сделал публикацию, в которой извинился за свои слова и отметил, что уважает институты страны и польского президента.

"Уважаемые господа, дорогие сограждане, с глубокой печалью воспринял тот факт, что мое вчерашнее заявление в программе "Дебаты с Гоздырой" оскорбило многих из вас. Vox populi, vox Dei ( лат. "Голос народа — голос Бога". — Ред.). Как гражданин Республики Польша хочу подчеркнуть, что я с большим уважением отношусь к государственным институтам во главе с Президентом Республики Польша. Прошу прощения у всех, чьи чувства могли быть задеты моими словами", — написал Мазуренко.

Віталій Мазуренко зробив заяву після звільнення
Сообщение Виталия Мазуренко. Фото: скриншот публикации в Facebook

Напомним, в Польше намерены блокировать вступление Украины в ЕС из-за Волынской трагедии.

А также в польском правительстве ответили на слухи об остановке оплаты Starlink для Украины.

Польша скандал СМИ увольнение Кароль Навроцкий
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
