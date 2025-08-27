Журналист Виталий Мазуренко оскорбил президента Польши — что известно

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Польское издание Obserwator Międzynarodowy со скандалом уволило журналиста, гражданина Польши украинского происхождения, Виталия Мазуренко. Он публично оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого из-за его политики в отношении украинских беженцев.

В издании выступили с официальным заявлением об увольнении журналиста в среду, 27 августа.

Реклама

Читайте также:

Журналист назвал Навроцкого "паханом"

Громкий скандал разгорелся после того, как Виталий Мазуренко в прямом эфире Polsat News 26 августа резко высказался о польском лидере и его отношении к украинским беженцам. Журналист сравнил Навроцкого с "паханом", то есть российским криминальным авторитетом.

Mazurenko tylko potwierdza słuszność decyzji prezydenta @NawrockiKn. Polska powinna mu pomóc, by wspierał wolną Ukrainę nie tylko słowem, lecz także czynem. W końcu to mężczyzna w wieku poborowym - a skoro w Polsce jest mu za ciasno.

pic.twitter.com/YVzKRybM9P - Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) August 26, 2025

Громкое заявление возмутило представителей польского правительства. Руководитель канцелярии польского президента Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий заявил в публикации в X, что Мазуренко должен понести наказание за свои слова.

"Некий Виталий Мазуренко, охарактеризовав поведение господина президента как поведение "пахана" — что в российских тюрьмах означает криминального авторитета, — должен быть преследуем по закону за публичное оскорбление президента Республики Польша", — написал политик.

1️⃣ Niejaki Witalij Mazurenko określając zachowanie Pana Prezydenta @NawrockiKn zachowaniem ,,pachana" - co w rosyjskich więzieniach oznacza przywódcę kryminalnego, powinien być z urzędu ścigany za publicznie znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2️⃣ To zachowanie... - Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) August 26, 2025

В издании Obserwator Międzynarodowy также быстро отреагировали на конфликт и заявили, что мнение Мазуренко "частное" и не совпадает с позицией редакции. Портал уже уволил журналиста с должности заместителя главного редактора.

"Как польский веб-сайт мы категорически не принимаем и не терпим никаких попыток подорвать авторитет президента Республики Польша. Наши ценности основываются на надежной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителей", — говорится в заявлении издания.

Ответ Виталия Мазуренко

На своей странице в Facebook после скандала журналист также сделал публикацию, в которой извинился за свои слова и отметил, что уважает институты страны и польского президента.

"Уважаемые господа, дорогие сограждане, с глубокой печалью воспринял тот факт, что мое вчерашнее заявление в программе "Дебаты с Гоздырой" оскорбило многих из вас. Vox populi, vox Dei ( лат. "Голос народа — голос Бога". — Ред.). Как гражданин Республики Польша хочу подчеркнуть, что я с большим уважением отношусь к государственным институтам во главе с Президентом Республики Польша. Прошу прощения у всех, чьи чувства могли быть задеты моими словами", — написал Мазуренко.

Сообщение Виталия Мазуренко. Фото: скриншот публикации в Facebook

Напомним, в Польше намерены блокировать вступление Украины в ЕС из-за Волынской трагедии.

А также в польском правительстве ответили на слухи об остановке оплаты Starlink для Украины.