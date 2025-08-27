Відео
Головна Новини дня Образив Навроцького — у Польщі звільнили журналіста з України

Образив Навроцького — у Польщі звільнили журналіста з України

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 12:52
Журналіст Віталій Мазуренко образив президента Польщі — що відомо
Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Польське видання Obserwator Międzynarodowy зі скандалом звільнило журналіста, громадянина Польщі українського походження Віталія Мазуренка. Він публічно образив президента Польщі Кароля Навроцького через його політику щодо українських біженців.

У виданні виступили із офіційною заявою щодо звільнення журналіста у середу, 27 серпня.

Читайте також:

Журналіст назвав Навроцького "паханом"

Гучний скандал розгорівся після того, як Віталій Мазуренко у прямому ефірі Polsat News 26 серпня різко висловився про польського лідера та його ставлення до українських біженців. Журналіст порівняв Навроцького із "паханом", тобто російським кримінальним авторитетом.

Гучна заява обурила представників польського уряду. Керівник канцелярії польського президента Кароля Навроцького Збігнев Богуцький заявив у публікації в X, що Мазуренко має понести покарання за свої слова.

"Пан Віталій Мазуренко, який назвав поведінку президента "поведінкою пахана" — що в російських в'язницях означає кримінального авторитета, повинен бути притягнутий до відповідальності за публічну образу президента Республіки Польща", — написав політик.

У виданні Obserwator Międzynarodowy також швидко відреагували на конфлікт та заявили, що думка Мазуренка "приватна" та не співпадає з позицією редакції. Портал вже звільнив журналіста з посади заступника головного редактора.

"Як польський вебсайт ми категорично не приймаємо та не толеруємо жодних спроб підірвати авторитет президента Республіки Польща. Наші цінності ґрунтуються на надійній журналістиці, відповідальності за свої слова та повній повазі до інституцій польської держави та її представників", — йдеться в заяві видання.

Відповідь Віталія Мазуренка

На своїй сторінці в Facebook після скандалу журналіст також зробив публікацію, в якій перепросив за свої слова та зазначив, що поважає інститути країни та польського президента.

"Шановні панове, дорогі співгромадяни, з глибоким сумом сприйняв той факт, що моя вчорашня заява в програмі "Дебати з Гоздирою" образила багатьох з вас. Vox populi, vox Dei ( лат. "Голос народа — голос Бога". — Ред.). Як громадянин Республіки Польща хочу підкреслити, що я з великою повагою ставлюся до державних інститутів на чолі з президентом Республіки Польща. Прошу вибачення у всіх, чиї почуття могли бути зачеплені моїми словами", — написав Мазуренко.

Віталій Мазуренко зробив заяву після звільнення
Допис Віталія Мазуренка. Фото: скриншот публікації в Facebook

Нагадаємо, у Польщі мають намір блокувати вступ України в ЄС через Волинську трагедію.

А також у польскому уряді відповіли на чутки про зупинку оплати Starlink для України.

Польща скандал ЗМІ звільнення Кароль Навроцький
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
