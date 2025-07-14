Полиция не нашла состава преступления в деле экс-чиновницы Черновицкой ОВА Алены Атаманюк

Экс-заместитель начальника Черновицкой ОВА Алена Атаманюк. Фото: facebook/AtamaniukAY

Экс-чиновницу Черновицкой областной военной администрации Алену Атаманюк в феврале 2025 года обвинили в скандале с ветераном. Однако полиция рассмотрела все детали дела и закрыла производство из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Дело Алены Атаманюк закрыли

Как известно, правоохранители рассмотрели все детали дела Алены Атаманюк и решили закрыть производство. Причиной стало отсутствие состава преступления, отсутствие оскорбления военного ветерана и отсутствие нарушения равенства.

Следствие решило, что секретарь рабочей группы при организации заседания допустил несколько нарушений государственного протокола и церемониала, а также устоявшейся дипломатической практики.

В ходе расследования выяснилось, что в голове стола разместили место начальника управления по вопросам ветеранской политики ОВА и исполняющей обязанности начальника Черновицкой ОВА.

Отметим, что 28 февраля 2025 года Алену Атаманюк уволили с должности первого заместителя председателя по ее собственному желанию и на основании ее заявления. В комментарии ZAXID.NET экс-чиновница рассказала, что сейчас она работает в общественном и благотворительном секторе и поддерживает различные программы, связанные с восстановлением ветеранов.

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