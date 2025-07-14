Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не оскорбляла ветерана — на Буковине закрыли дело экс-чиновницы

Не оскорбляла ветерана — на Буковине закрыли дело экс-чиновницы

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 15:28
Полиция не нашла состава преступления в деле экс-чиновницы Черновицкой ОВА Алены Атаманюк
Экс-заместитель начальника Черновицкой ОВА Алена Атаманюк. Фото: facebook/AtamaniukAY

Экс-чиновницу Черновицкой областной военной администрации Алену Атаманюк в феврале 2025 года обвинили в скандале с ветераном. Однако полиция рассмотрела все детали дела и закрыла производство из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Дело Алены Атаманюк закрыли

Как известно, правоохранители рассмотрели все детали дела Алены Атаманюк и решили закрыть производство. Причиной стало отсутствие состава преступления, отсутствие оскорбления военного ветерана и отсутствие нарушения равенства.

Следствие решило, что секретарь рабочей группы при организации заседания допустил несколько нарушений государственного протокола и церемониала, а также устоявшейся дипломатической практики.

В ходе расследования выяснилось, что в голове стола разместили место начальника управления по вопросам ветеранской политики ОВА и исполняющей обязанности начальника Черновицкой ОВА.

Отметим, что 28 февраля 2025 года Алену Атаманюк уволили с должности первого заместителя председателя по ее собственному желанию и на основании ее заявления. В комментарии ZAXID.NET экс-чиновница рассказала, что сейчас она работает в общественном и благотворительном секторе и поддерживает различные программы, связанные с восстановлением ветеранов.

Напомним, недавно украинская спортсменка Влада Никольченко раскритиковала вдову погибшего актера. Поводом для критики стала речь, произнесенная Катериной Мотрич на похоронах мужа.

Также мы писали, что Верка Сердючка нарушила языковой закон. Она на сцене исполняла русскоязычные песни. На это отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка.

скандал чиновники Черновицкая область ветераны должность
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации