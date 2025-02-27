Скандал за участю ветерана — посадовиця Чернівецької ОВА звільняється

Заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк. Фото: Facebook/Альона Атаманюк

У Чернівецькій ОВА розгорівся скандал, через який звільнилась заступниця начальника Альона Атаманюк. Жінка нібито відмовилась сидіти поруч із ветераном. Після вибуху звинувачень у соцмережах посадовиця написала заяву на звільнення.

Про це Альона Атаманюк написала у Facebook в четвер, 27 лютого.

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Скандал у Чернівецькій ОВА

У соцмережах опублікували фрагмент переписки, де заступниця очільника Чернівецької ОВА нібито заявила, що "ветеран їй не рівня". У листуванні вона попросила не садити їх поруч. Сама ж жінка ці слова спростовує, мовляв, це все інформаційна атака на неї. Попри це Атаманюк написала заяву на звільнення.

"Не хочу, щоб вся ця ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні. Тому прошу Руслана Васильовича (Начальник Чернівецької ОВА. — Ред.) вже сьогодні підписати мою заяву", — написала жінка.

Допис Альони Атаманюк. Фото: скриншот

Вона також заявила, що українцям варто бути згуртованими. Посадовиця також попросила вибачення у тих, кого "могла ненавмисне образити".

Нагадаємо, у скандал втрапив представник Естонії на Євробаченні-2025 TOMMY CASH. У його пісні йшлося про бажання "полетіти до Росії".

У Львові під час футбольного матчу також стався скандал, пов'язаний із підтримкою полонених з "Азову". Вболівальників із плакатами Free Azov відмовились впускати.