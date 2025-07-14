Поліція не знайшла складу злочину у справі ексчиновниці Чернівецької ОВА Альони Атаманюк

Ексзаступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк. Фото: facebook/AtamaniukAY

Ексчиновницю Чернівецької обласної військової адміністрації Альону Атаманюк у лютому 2025 року звинуватили у скандалі з ветераном. Однак поліція розглянула усі деталі справи та закрила провадження через відсутність складу злочину.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Справу Альони Атаманюк закрили

Як відомо, правоохоронці розглянули усі деталі справи Альони Атаманюк та вирішили закрити провадження. Причиною стала відсутність складу злочину, відсутність образи військового ветерана та відсутність порушення рівності.

Слідство вирішило, що секретар робочої групи під час організації засідання припустився кілька порушень державного протоколу та церемоніалу, а також усталеної дипломатичної практики.

Під час розслідування з'ясувалося, що в голові стола розмістили місце начальника управління з питань ветеранської політики ОВА та виконувачки обов'язків начальника Чернівецької ОВА.

Зазначимо, що 28 лютого 2025 року Альону Атаманюк звільнили з посади першого заступника голови за її власним бажанням і на підставі її заяви. У коментарі ZAXID.NET ексчиновниця розповіла, що зараз вона працює в громадському та благодійному секторі і підтримує різні програми, які пов'язані з відновленням ветеранів.

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