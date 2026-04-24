Видео

Главная Новости дня Оборот в 5 млрд грн: разоблачена сеть нелегальных онлайн-казино

Оборот в 5 млрд грн: разоблачена сеть нелегальных онлайн-казино

Дата публикации 24 апреля 2026 12:01
Оборот в 5 млрд грн: разоблачена сеть нелегальных онлайн-казино
Правоохранители. Фото: Офис генпрокурора

Сотрудники Офиса Генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино. Установлено, что оборот был 5 миллиардов гривен. Сеть создали двое граждан России и жена одного из них, которая является украинкой. Кроме того, к работе привлекли семерых украинцев.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко в пятницу, 24 апреля, передает Новини.LIVE.

Сеть нелегальных онлайн-казино в Украине

"Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", — отметил Кравченко.

В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино
Казино. Фото: Офис генпрокурора

Расчеты осуществлялись в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Участники переводили средства на криптокошельки организаторов.

Для дальнейшего "узаконивания" доходов деньги сначала концентрировались на счетах компании, зарегистрированной в Эстонии, после чего выводились через подконтрольные оффшорные структуры.

Таким образом были легализованы активы на сумму, превышающую 5 миллиардов гривен в эквиваленте.

Нелегальне онлайн-казино
Правоохранители разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино. Фото: Офис генпрокурора

Наказание фигурантам

Участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр. Кроме того, трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем.

Объявление подозрения. Фото: Офис генпрокурора

Двум гражданам России объявили подозрение заочно, а украинцам — лично. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение другим семи участников схемы. Объявление им подозрений осуществлено через родственников.

"Онлайн-казино без лицензии — это теневые миллиарды, которые обходят государство, налоги и часто используются для отмывания средств. Каждая такая "игра" будет завершена", — добавил Кравченко.

Пост Кравченко. Фото: скриншот
Пост Кравченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальную комиссию по регулированию электронных коммуникаций, в Украине заблокировали доступ к платформе Polymarket из-за отсутствия лицензии на игорный бизнес.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что нынешняя система контроля игорного рынка PlayCity фактически работает в интересах операторов азартных игр, а не государства.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
