Головна Новини дня Оборот у 5 млрд грн: викрито мережу нелегальних онлайн-казино

Оборот у 5 млрд грн: викрито мережу нелегальних онлайн-казино

Дата публікації: 24 квітня 2026 12:01
Правоохоронці. Фото: Офіс генпрокурора

Співробітники Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України викрили мережу нелегальних онлайн-казино. Встановлено, що оборот був 5 мільярдів гривень. Мережу створили двоє громадян Росії та дружина одного з них, яка є українкою. Крім того, до роботи залучили сімох українців. 

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у пʼятницю, 24 квітня, передає Новини.LIVE.

Мережа нелегальних онлайн-казино в Україні

"Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес", — зазначив Кравченко.

Казино. Фото: Офіс генпрокурора

Розрахунки здійснювалися в криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Учасники переказували кошти на криптогаманці організаторів.

Для подальшого "узаконення" доходів гроші спочатку концентрувалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого виводилися через підконтрольні офшорні структури.

У такий спосіб було легалізовано активи на суму, що перевищує 5 мільярдів гривень в еквіваленті.

Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино. Фото: Офіс генпрокурора

Покарання фігурантам

Учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор. Крім того, трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Оголошення підозри. Фото: Офіс генпрокурора

Двом громадянам Росії оголосили підозру заочно, а українці — особисто. Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування іншим семи учасників схеми. Оголошення їм підозр здійснено через родичів.

"Онлайн-казино без ліцензії — це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така "гра" буде завершена", — додав Кравченко.

Допис Кравченка. Фото: скриншот
Допис Кравченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Національну комісію з регулювання електронних комунікацій, в Україні заблокували доступ до платформи Polymarket через відсутність ліцензії на гральний бізнес.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що нинішня система контролю грального ринку PlayCity фактично працює в інтересах операторів азартних ігор, а не держави.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
