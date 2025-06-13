Сибига заявил что Украина увеличила оборонные мощности в 35 раз

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Украине растет оборонный потенциал, подчеркнув ключевую роль государства в формировании новой архитектуры европейской безопасности. По его словам, с начала полномасштабного вторжения оборонная промышленность страны существенно нарастила мощности — в отдельных направлениях до 35 раз.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

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Сибига отметил, что Украина имеет все возможности для изготовления высокотехнологичного вооружения, в частности дронов и беспилотных систем, в чем уже занимает ведущие позиции.

Он также обратил внимание на мощность украинских Вооруженных сил. В частности, Украина имеет 110 боевых бригад и около миллиона военнослужащих, которые имеют большой боевой опыт.

По мнению чиновника, именно эти факторы станут определяющими для укрепления трансатлантической безопасности и надежного оборонного взаимодействия в Европе.

"Мы уже являемся частью трансатлантической безопасности. Сегодня граница Украины является границей международного права", — сказал министр Андрей Сибига.

Напомним, ранее нардеп сказал, какой процент потребностей боеприпасов Украина способна покрыть собственными силами.

Также вчера, 12 июня, по статистике Генштаба ВСУ, российская армия уже потеряла на войне против Украины около миллиона военных. На это отреагировал Андрей Сибига.