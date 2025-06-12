Сибіга відреагував на мільйон втрат в армії Росії

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на оновлену статистику Генштабу, що втрати Росії у війні проти України сягнули одного мільйона осіб, включаючи вбитих і поранених. За його словами, попри ці втрати, Кремль не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей і не зможе їх досягти.

Про це Андрій Сибіга висловився у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Сибіга розкритикував Росію за зрив переговорів

"1 000 000 втрачених даремно — Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне. Україна не починала цю війну і хоче її завершення більше, ніж будь-хто інший. Ми прагнемо миру", — пише Сибіга.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Він зауважив, що саме Росія є єдиною стороною, яка блокує мирні ініціативи, відмовляється від припинення вогню, уникає прямих переговорів лідерів і затягує війну. Водночас Україна, яка не починала цієї війни, прагне її якнайшвидшого завершення.

Сибіга також закликав до посилення міжнародного тиску на агресора. На його думку, російське військово-політичне керівництво має бути притягнуте до відповідальності за "варварську та незаконну агресію".

Він додав, що всі причетні до воєнних злочинів на українській території мають постати перед правосуддям.

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, у Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлену статистику втрат Росії на війні проти України.

Своєю чергою, Андрій Сибіга раніше назвав фактори, які можуть примусити Росію погодитися на мир.