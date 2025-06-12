Сибига отреагировал на миллион потерь в армии России

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на обновленную статистику Генштаба, что потери России в войне против Украины достигли одного миллиона человек, включая убитых и раненых. По его словам, несмотря на эти потери, Кремль не достиг ни одной из своих стратегических целей и не сможет их достичь.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.

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"1 000 000 потерянных зря — Россия не достигла ни одной стратегической цели своего полномасштабного вторжения. И не достигнет. Украина не начинала эту войну и хочет ее завершения больше, чем кто-либо другой. Мы хотим мира", — пишет Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Он отметил, что именно Россия является единственной стороной, которая блокирует мирные инициативы, отказывается от прекращения огня, избегает прямых переговоров лидеров и затягивает войну. В то же время Украина, которая не начинала этой войны, стремится к ее скорейшему завершению.

Сибига также призвал к усилению международного давления на агрессора. По его мнению, российское военно-политическое руководство должно быть привлечено к ответственности за "варварскую и незаконную агрессию".

Он добавил, что все причастные к военным преступлениям на украинской территории должны предстать перед правосудием.

Напомним, сегодня, 12 июня, в Генштабе ВСУ обнародовали обновленную статистику потерь России на войне против Украины.

В свою очередь, Андрей Сибига ранее назвал факторы, которые могут заставить Россию согласиться на мир.