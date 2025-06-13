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Оборонна міць України зросла у декілька разів — заява Сибіги

13 червня 2025 12:43
Анастасія Постоєнко - Редактор
Сибіга заявив що Україна збільшила оборонні потужності у 35 разів
Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в Україні зростає оборонний потенціал, підкресливши ключову роль держави у формуванні нової архітектури європейської безпеки. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення оборонна промисловість країни суттєво наростила потужності — в окремих напрямах до 35 разів.

Про це повідомила пресслужба МЗС України

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Сибіга зазначив, що Україна має всі можливості для виготовлення високотехнологічного озброєння, зокрема дронів і безпілотних систем, у чому вже посідає провідні позиції.

Він також звернув увагу на потужність українських Збройних сил. Зокрема, Україна має 110 бойових бригад та близько мільйона військовослужбовців, які мають великий бойовий досвід.

На переконання урядовця, саме ці фактори стануть визначальними для зміцнення трансатлантичної безпеки та надійної оборонної взаємодії у Європі.

"Ми вже є частиною трансатлантичної безпеки. Сьогодні кордон України є кордоном міжнародного права", — сказав міністр Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше нардеп сказав, який відсоток потреб боєприпасів Україна здатна покрити власними силами. 

Також вчора, 12 червня, за статистикою Генштабу ЗСУ, російська армія вже втратила на війні проти України близько мільйона військових. На це відреагував Андрій Сибіга

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