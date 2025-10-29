Видео
Оговорка в эфире — военные уточнили данные по Мирнограду

Оговорка в эфире — военные уточнили данные по Мирнограду

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 12:02
обновлено: 12:15
В ВСУ объяснили ситуацию вокруг Мирнограда — город контролируют украинские силы
Украинские военнослужащие стреляют из самоходной гаубицы по российским войскам вблизи прифронтового города Покровск. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/Фото из архива

Группировка войск "Восток" официально опровергла информацию о пребывании российских оккупантов в Мирнограде Донецкой области. В ведомстве отметили, что ситуация в городе и его окрестностях полностью находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом группировка войск "Восток" сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Россияне не зашли в Мирноград, ситуация контролируемая

Как отметили военные, недоразумение возникло из-за оговорки спикера группировки во время его комментария в эфире Национального телемарафона. В своем выступлении он имел в виду ситуацию в Покровске, но ошибочно упомянул Мирноград.

null
Сообщение. Фото: скриншот

"Уточнение по ситуации в населенном пункте Мирноград
Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины. Представитель группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске. Просим учесть указанную информацию при дальнейшем освещении событий в районах боевых действий", — сообщили военные.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что Россия хочет, но не может перебросить войска с Курщины на Покровск.

Между тем, как сообщают некоторые эксперты, в Покровске идут активные боевые действия в городской застройке.

ВСУ Донецкая область Покровск боевые действия Мирноград
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
