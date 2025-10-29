У ЗСУ пояснили ситуацію навколо Мирнограда — місто контролюють українські сили

Українські військовослужбовці стріляють із самохідної гаубиці по російських військах поблизу прифронтового міста Покровськ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/Фото з архіву

Угруповання військ "Схід" офіційно спростувало інформацію про перебування російських окупантів у Мирнограді Донецької області. У відомстві наголосили, що ситуація в місті та на його околицях повністю перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це угруповання військ "Схід" повідомило на своїй сторінці у Facebook..

Роcіяни не зайшли до Мирнограда, ситуація контрольована

Як зазначили військові, непорозуміння виникло через обмовку речника угруповання під час його коментаря в ефірі Національного телемарафону. У своєму виступі він мав на увазі ситуацію в Покровську, але помилково згадав Мирноград.

Повідомлення. Фото: скриншот

"Уточнення щодо ситуації в населеному пункті Мирноград

Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську.

Просимо врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій", — повідомили військові.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що Росія хоче але не може перекинути війська з Курщини на Покровськ.

Тим часом як повідомляють деякі експерти, у Покровську точаться активні бойові дії у міській забудові.