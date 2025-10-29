Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Обмовка в ефірі — військові уточнили дані щодо Мирнограда

Обмовка в ефірі — військові уточнили дані щодо Мирнограда

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 12:02
Оновлено: 12:01
У ЗСУ пояснили ситуацію навколо Мирнограда — місто контролюють українські сили
Українські військовослужбовці стріляють із самохідної гаубиці по російських військах поблизу прифронтового міста Покровськ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/Фото з архіву

Угруповання військ "Схід" офіційно спростувало інформацію про перебування російських окупантів у Мирнограді Донецької області. У відомстві наголосили, що ситуація в місті та на його околицях повністю перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це угруповання військ "Схід" повідомило на своїй сторінці у Facebook..

Реклама
Читайте також:

Роcіяни не зайшли до Мирнограда, ситуація контрольована

Як зазначили військові, непорозуміння виникло через обмовку речника угруповання під час його коментаря в ефірі Національного телемарафону. У своєму виступі він мав на увазі ситуацію в Покровську, але помилково згадав Мирноград.

null
Повідомлення. Фото: скриншот

"Уточнення щодо ситуації в населеному пункті Мирноград
Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську.
Просимо врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій", — повідомили військові. 

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що Росія хоче але не може перекинути війська з Курщини на Покровськ. 

Тим часом як повідомляють деякі експерти, у Покровську точаться активні бойові дії у міській забудові. 

ЗСУ Донецька область війна Покровськ бойові дії Мирноград
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації