В Белом доме объяснили, будет ли продолжаться обмен разведданными между США и Украиной

Обмен разведданными — в США ответили, будет ли продолжаться
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обмен разведданными между Соединенными Штатами Америки и Украиной продолжится. Речь идет об оборонной сфере.
Об этом Кэролайн Ливитт сказала на пресс-конференции в Белом доме в среду, 19 марта.
Обмен разведданными
Журналистка спросила у Ливитт, будет ли продолжаться обмен разведданными между Украиной и Штатами.
"Обмен разведданными по поводу оборонной сферы Украины будет продолжаться", — ответила она.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в случае остановки передачи разведданных США, бойцы ВСУ не будут видеть, куда летит вражеская баллистика.
Также компания Maxar возобновила Украине доступ к разведданным и спутниковым снимкам от США.
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