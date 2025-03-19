В Белом доме объяснили, будет ли продолжаться обмен разведданными между США и Украиной

Кэролайн Ливитт. Фото: скриншот

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обмен разведданными между Соединенными Штатами Америки и Украиной продолжится. Речь идет об оборонной сфере.

Об этом Кэролайн Ливитт сказала на пресс-конференции в Белом доме в среду, 19 марта.

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Обмен разведданными

Журналистка спросила у Ливитт, будет ли продолжаться обмен разведданными между Украиной и Штатами.

"Обмен разведданными по поводу оборонной сферы Украины будет продолжаться", — ответила она.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в случае остановки передачи разведданных США, бойцы ВСУ не будут видеть, куда летит вражеская баллистика.

Также компания Maxar возобновила Украине доступ к разведданным и спутниковым снимкам от США.