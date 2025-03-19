Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Обмін розвідданими — у США відповіли, чи буде продовжуватися arrow

Обмін розвідданими — у США відповіли, чи буде продовжуватися

19 березня 2025 19:44
Аркадій Пастула - Редактор
У Білому домі пояснили, чи буде продовжуватися обмін розвідданими між США та Україною
Керолайн Лівітт. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що обмін розвідданими між Сполученими Штатами Америки та Україною продовжиться. Йдеться про оборонну сферу.

Про це Керолайн Лівітт сказала на пресконференції у Білому домі у середу, 19 березня. 

Читайте також:

Обмін розвідданими

Журналістка запитала в Лівітт, чи буде продовжуватися обмін розвідданими між Україною та Штатами.

"Обмін розвідданими з приводу оборонної сфери України буде продовжуватися", — відповіла вона.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що у випадку зупинки передачі розвідданих США, бійці ЗСУ не будуть бачити, куди летить ворожа балістика. 

Також компанія Maxar відновила Україні доступ до розвідданих і супутникових знімків від США. 

США війна розвідка Україна Білий дім
Реклама
Реклама
Реклама