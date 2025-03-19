У Білому домі пояснили, чи буде продовжуватися обмін розвідданими між США та Україною

Обмін розвідданими — у США відповіли, чи буде продовжуватися
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що обмін розвідданими між Сполученими Штатами Америки та Україною продовжиться. Йдеться про оборонну сферу.
Про це Керолайн Лівітт сказала на пресконференції у Білому домі у середу, 19 березня.
Обмін розвідданими
Журналістка запитала в Лівітт, чи буде продовжуватися обмін розвідданими між Україною та Штатами.
"Обмін розвідданими з приводу оборонної сфери України буде продовжуватися", — відповіла вона.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що у випадку зупинки передачі розвідданих США, бійці ЗСУ не будуть бачити, куди летить ворожа балістика.
Також компанія Maxar відновила Україні доступ до розвідданих і супутникових знімків від США.
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