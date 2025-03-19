У Білому домі пояснили, чи буде продовжуватися обмін розвідданими між США та Україною

Керолайн Лівітт. Фото: скриншот

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що обмін розвідданими між Сполученими Штатами Америки та Україною продовжиться. Йдеться про оборонну сферу.

Про це Керолайн Лівітт сказала на пресконференції у Білому домі у середу, 19 березня.

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Журналістка запитала в Лівітт, чи буде продовжуватися обмін розвідданими між Україною та Штатами.

"Обмін розвідданими з приводу оборонної сфери України буде продовжуватися", — відповіла вона.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що у випадку зупинки передачі розвідданих США, бійці ЗСУ не будуть бачити, куди летить ворожа балістика.

Також компанія Maxar відновила Україні доступ до розвідданих і супутникових знімків від США.